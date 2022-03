Voley, B1: la Forex Olimpia San Salvatore è tornata al successo Vittoria per 3-1 a Reggio Calabria in un vero e proprio scontro salvezza.

La Forex Olimpia San Salvatore Telesino è tornata ad assaporare il successo nel momento più importante. Lo scontro salvezza contro la Desi Volley, andato in scena sabato pomeriggio al Pala Italo Bonini di Cinquefrodi, in provincia di Reggio Calabria, ha premiato la squadra del presidente Campanile che è riuscita a spuntarla in quattro set.

Avvio tremendo per la compagine campana che ha perso il primo per 25-23 trovandosi con le spalle al muro vista la necessità di dover fare bottino pieno. La reazione è arrivata prontamente nel secondo dove la squadra ha cambiato marcia e si è imposta per 25-19.

Nel terzo le telesine hanno dominato. Hanno imposto il proprio ritmo giocando una buona pallavolo e costringendo spesso alla forzatura le calabresi. Il 25-14 ha dato ulteriore fiducia che è servita nel quarto set quando il match è stato chiuso portando a casa il set per 25-22.

La classifica dopo la vittoria esterna in terra calabra vede la Forex Olimpia San Salvatore Telesino raggiungere quota insieme alla Desi Volleye con una lunghezza sulla Duo Rent Terrasini di Palermo che ha giocato una partita in più. Mercoledì 23 la Forex Olimpia San Salvatore Telesino sarà nuovamente in campo per recuperare la sfida rinviata per covid, valida per la quattordicesima giornata, nella lunga e difficile trasferta nella tana della Sanitaria Sicom Messina capolista che sta lottando punto a punto con Meledugno per la conquista del primato. Impegno dunque proibitivo in un momento in cui c’è una grande necessità di fare punti pesanti per uscire il prima possibile dalle zone caldissime della classifica.