Basket, quarto successo consecutivo per la Meomartini La squadra di coach Tipaldi ha battuto 76-58 l’Akery Basket Acerra.

Quarta vittoria consecutiva e primo posto in classifica nel girone A del campionato regionale di promozione maschile per il Gruppo Sportivo Meomartini. Sabato 12 novembre, la formazione allenata da coach Massimiliano Tipaldi ha battuto in casa l’Akery Basket Acerra col punteggio finale di 76-58.

A differenza di quel che può sembrare dal risultato finale, non è stata una partita semplice per la formazione beneventana. De Lorenzo e compagni, infatti, sono entrati in campo contratti e, ad inizio partita, non hanno trovato agevolmente la via del canestro. Così, dopo un primo quarto chiuso sul punteggio di 11-19, gli ospiti si sono portati anche fino al +15, prima del recupero della Meomartini: all'intervallo lungo l'Akery Basket era in vantaggio di 7 punti (29-36).

Nella terza frazione di gioco l'inerzia della gara cambiava completamente. I beneventani rientravano in campo molto determinati e riuscivano a trovare più facilmente la via del canestro. Grazie anche ad un’ottima difesa, la Meomartini riusciva a realizzare ben 28 punti in questo periodo (28-10 il parziale) chiuso sul 57-46.

Nell'ultimo quarto i padroni di casa hanno raggiunto anche i 20 punti di vantaggio e controllato la partita. In casa Meomartini doppia cifra per Italo Campanelli (23 punti), Vincenzo Musto (15) e Mario Iannella (14). La prossima settimana il G. S. Meomartini osserverà il turno di riposo e tornerà in campo sabato 26 novembre, alle 18.30, di nuovo in casa contro il Game Time Fuorigrotta.

Di seguito il tabellino del G.S. Meomartini: Calzone 6, Campanelli G. 2, Campanelli I. 23, De Lorenzo, Del Sordo 8, Donatiello 4, Iannella 14, Laudando 4, Musto 15, Sorda, Maddaloni, Melillo