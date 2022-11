Vanessa Nuoto Smile: buoni risultati dalle prime gare a Mercato San Severino I ragazzi del presidente Morrone hanno portato a casa medaglie e buone prestazioni.

Ottimo inizio stagione per la squadra agonistica Vanessa nuoto Smile. Si è svolta presso la piscina di San Vincenzo a Mercato San Severino la prima tappa del Campionato Regionale FIN. Molti gli atleti giunti da tutta la Campania che hanno disputato le gare nelle due specialità in programma: 100 sl e 200 dorso per gli Esordienti A e 50 sl e 100 dorso per gli Esordienti B.

La Vanessa Nuoto Smile, unica rappresentante delle società sannite, ha visto i propri atleti della categoria ES A salire sul podio su tutte le distanze nella Categoria Es A, raccogliendo un bronzo nei 200 dorso con Andrea Izzo, due argenti nel 100 sl con Martina Iacovella e Davide Cavalcanti e un oro con la strabiliante Ilenia Ucci nei 200 dorso.

Buoni i risultati anche degli altri componenti della squadra: Andrea Martino, Luca Simeone, Serena D’Andrea, Angela Colangelo, Gaia Iannella e di tutti gli Esordienti B, categoria purtroppo penalizzata dallo stop dovuto a due anni di pandemia, ma che hanno affrontato la loro prima vera gara ufficiale con buone prospettive nell’immediato futuro.

Risultati che danno soddisfazione e lustro alla Vanessa Nuoto Smile Benevento che da sempre si avvale della preziosa collaborazione degli allenatori Daniele Coretti e Mara Scrocca e degli istruttori Giorgia Della Roba e Davide Babuscio. Nei prossimi appuntamenti c’è in programma la partecipazione al Trofeo Emme di Campobasso a fine Novembre.