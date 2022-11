Virtus Academy Giustino Fortunato Benevento ko contro Casalnuovo Le sannite lottano con coraggio ma cedono 60-50.

La Virtus Academy Giustino Fortunato Benevento perde anche nella settima giornata del campionato di serie B femminile, ma dopo una gara molto combattuta. Domenica sera al PalaParente il Casalnuovo si è imposto per 60-50, al termine di un match decisamente ben interpretato dalla giovane formazione allenata da Giulio Musco, che forse ha giocato la sua migliore gara dall’inizio del campionato. Infatti il punteggio è

rimasto in bilico fino all’ultimo quarto, con Rizzica e compagne che hanno faticato in avvio, prima di sciogliersi e cominciare a difendere con ordine e incisività. Purtroppo le percentuali realizzative non sono state entusiasmanti per la Virtus Academy Giustino Fortunato Benevento, che nella seconda parte dell’incontro non è riuscita a coronare la rimonta. Ma è innegabile che la giovanissima formazione beneventana sta crescendo di condizione e di convinzione, con le tante giovanissime atlete del roster che denotano crescita partita dopo partita.

Resta, dunque, ancora a secco di punti in classifica la Virtus Academy Giustino Fortunato Benevento dopo sette giornate di campionato, ma se la classifica piange, la formazione sannita è confortata dai tanti piccoli e costanti segnali di crescita che si sono visti nelle ultime settimane.

Domenica prossima, la compagine beneventana tornerà a giocare in trasferta, rendendo visita al Marigliano, nella sfida che metterà di fronte le due squadre del girone ancora a secco di vittorie.

Questo il tabellino del match:

GIUSTINO FORTUNATO BENEVENTO- CASALNUOVO 50-60

(14-24, 24-32, 33-46)

GIUSTINO FORTUNATO BENEVENTO: Rizzica 17, Romano 4, Palmieri, De Tata, Egwoh 9, Allegro 7, Iarrusso, Ignatchenko, Lafranceschina, Manolova 13. All. Musco