GG Team Wear Benevento 5, Palmegiani: "Dobbiamo riscattare le ultime prove" Questa sera alle 20:00 i sanniti ospiteranno al Palatedeschi la Polisportiva Futura.

Il GG Team Werar Benevento 5 si prepara ad un match molto importante per la propria stagione. Una partita da vincere dove sarà importante anche convincere per ritrovare fiducia e consapevolezza scalfite dai due ko di fila con Sala Consilina e Cosenza. La squadra di mister Nitti, venerdì alle 20, ospiterà il Team Futura al Palatedeschi. Del match ha parlato uno dei migliori in questo avvio di stagione. Federico Palmegiani. "Sarà una bella gara, ne sono sicuro. Dobbiamo riscattare le ultime prove che, seppur positive, non hanno fruttato punti e dobbiamo ripartire. Non c’è momento migliore per farlo, dato che giocheremo davanti al nostro pubblico che sin dall’inizio della stagione è stato fantastico ed encomiabile. Sono sicuro che ci faremo trovare pronti. Loro sono una squadra forte, preparata e con tanta esperienza, non sarà assolutamente semplice.".

"Gli ingredienti? Serviranno determinazione, coraggio e un pochino di sana follia - sottolinea- Dobbiamo fare quello step in più che ci permetterà di toglierci grandi soddisfazioni in futuro, possiamo ancora dire la nostra e lo dimostreremo. Questo è certo. Sappiamo quello che dobbiamo fare, abbiamo lavorato tanto e bene e credo che anche loro non si aspetteranno una partita facile".

Palmegiani guarda avanti e traccia un primo bilancio della sua avventura sannita. "Era importante ripartire dopo la passata stagione, uscire anche psicologicamente da quel periodo che mi ha tolto tanto. Fisicamente mi sento bene, adesso starà a me dimostrare ancora di più il mio valore. So di poter migliorare tantissimo e di essere nell’ambiente giusto, con le persone giuste. Diciamo che preferisco rispondere a questa domanda alla fine, dove conterà veramente tirare le somme e guardarsi indietro per potersi valutare".