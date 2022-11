Scherma Paralimpica, Europei: Pasquino d'argento nella prova di sciabola La sannita si è inchinata solo in finale all'ucraina Olena Fedota Isaeva.

E’ iniziata come meglio non si poteva immaginare l’avventura agli Europei di scherma paralimpica di Rossana Pasquino. La forte atleta campana ha vinto la medaglia d’argento dopo un percorso eccezionale nella prova di Sciabola Categoria B. La Professoressa, che grazie ad una posizione di vertice nel ranking internazionale ha saltato i gironi di qualificazione, ha trovato sulla sua strada e battuto la greca Kaltsi 15-3, la polacca Pacek 15-8 e in semifinale l’ucraina Doloh col punteggio di 15-9.

La sua corsa si è fermata solo al cospetto dell’altra campionessa ucraina Olena Fedota Isaeva. In finale l’azzurra è stata battuta per 15-11 pagando a caro prezzo un avvio dove ha concesso troppo all’avversaria che poi ha gestito il tentativo di rimonta.

EUROPEI PARALIMPICI 2022 – SCIABOLA FEMMINILE “B” – Varsavia, 29 novembre 2022



Classifica: 1. Olena Fedota Isaeva (Ukr), 2. Rossana Pasquino (ITA), 3. Boglarka Mezo (Hun), 3. Nadiia Doloh (Ukr), 6. Julia Markowska

Finale

Fedota Isaeva (Ukr) – Pasquino (ITA) 15-11



Semifinali

Fedota Isaeva (Ukr) b. Mezo (Hun) 15-10

Pasquino (ITA) b. Doloh (Ukr) 15-9



Quarti di finale

Mezo (Hun) b. Khetsuriani (Geo) 15-14

Fedota Isaeva (Ukr) b. Pozniak (Ukr) 15-2

Doloh (Ukr) b. Markowska (ITA) 15-8

Pasquino (ITA) b. Pacek (Pol) 15-8



Tabellone da 16

Markowska (ITA) b. Demaude (Fra) 15-9

Pasquino (ITA) b. Kaltsi (Gre) 15-3



Fase a gironi

Julia Markowska: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Rossana Pasquino: già ammessa per diritto di ranking

Foto: Federscherma.it