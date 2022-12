Scherma Paralimpica, Europei: un altro argento per la sannita Pasquino La Professoressa perde ancora in finale contro l'Ucraina Fedota dopo il ko di martedì nella sciabola

Terza medaglia in altrettante gare per una gigantesca Rossana Pasquino. La campionessa sannita, impegnata agli Europei di scherma paralimpica a Varsavia, oggi si è cimentata nella prova di spada individuale. La Professoressa campana ha portato a casa la seconda medaglia d’argento della sua avventura continentale cedendo solo in finale alla fenomenale ucraina Olena Fedota Isaeva.

Nel suo percorso la forte spadista di Benevento aveva battuto agevolmente la greca Kaltsi 15-6, poi nei quarti si era imposta in un assalto durissimo per 15-13 contro l’ucraina Pozniak. Entrata in zona medaglia l’azzurra ha avuto la meglio in semifinale contro la teutonica Tauber dominata per 15-3. In finale assalto equilibrato ma che ha visto prevalere ancora una volta la Fedota. Il 15-13 regala all’ucraina la seconda vittoria in finale contro la Pasquino dopo la prova di martedì nella specialità della sciabola. Domani la sannita tornerà in pedana per la sua ultima fatica per la prova a squadre.

EUROPEI PARALIMPICI 2022 – SPADA FEMMINILE “B” – Varsavia, 1 dicembre 2022



Classifica: 1. Olena Fedota Isaeva (Ukr), 2. Rossana Pasquino (ITA), 3. Cecile Damaude (Fra), 3. Sylvi Tauber (Ger), 11. Alessia Biagini (ITA), 12. Julia Markowska (ITA)

Finale

Fedota Isaeva (Ukr) b. Pasquino (ITA) 15-13

Semifinale

Pasquino (ITA) b. Tauber (Ger) 15-3

Fedota Isaeva (Ukr) b. Damaude (Fra) 15-3

Quarti di finale

Pasquino (ITA) – Pozniak (Ukr) 15-13



Tabellone da 16

Pasquino (ITA) – Kaltsi (Gre) 15-6

Pozniak (Ukr) b. Biagini (ITA) 15-14

Hareza (Pol) b. Markowska (ITA) 15-5



Fase a gironi

Alessia Biagini: 4 vittorie, 1 sconfitta

Julia Markowska: 3 vittorie, 2 sconfitte

Rossana Pasquino: già ammessa per diritto di ranking

