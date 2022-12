Volley, B2: l'Accademia torna a bocca asciutta da Sperlonga La Futura Terracina si è imposta per 3-0, tra sette giorni match casalingo col Vesuvio Oplonti.

Lontano dalle mura amiche l'Accademia Volley continua a fare fantica. Trasferta amara questo pomeriggio a Sperlonga (LT) in casa dell'ostica Futura Terracina che si è imposta con il punteggio di 3-0 (25-18 25-17, 25-15) nella nona giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Una partita storta per le giallorosse, sottotono in tutti e tre i parziali, contro un avversario che invece è sceso in campo deciso a riscattare il brutto ko di sette giorni fa con la Polisportiva Talete. Sin dalle prime battute le padrone di casa hanno preso in mano le redini del gioco, l'Accademia ha sofferto in tutti i fondamentali senza mai riuscire a controbattere ai colpi delle avversarie. Poco altro da dire ai fini di cronaca, come si evince anche dai parziali finali che certificano la migliore prestazione del Terracina.

L'Accademia torna a casa a mani vuote da Sperlonga, interrompendo così una striscia positiva in termini di prestazioni e di classifica: erano cinque partite consecutive, infatti, che le giallorosse andavano a punti. Un passo indietro che, comunque, non cancella quanto di buono fatto vedere dalla squadra nelle recenti uscite. Un'Accademia troppo brutta per essere vera e che, quindi, può solo rimboccarsi le maniche in vista della prossima gara, con la consapevolezza di poter tornare sugli standard delle ultime settimane.

Le giallorosse torneranno in campo fra sette giorni al Rampone contro il Vesuvio Oplonti (NA), una delle sorprese di questo campionato, penultimo impegno dell'anno prima della sosta natalizia.