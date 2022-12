Intec Service SG Volley, sesta vittoria consecutiva Contro il Pastena tra le mura amiche le ragazze del presidente Camerlengo si sono imposte per 3-0.

Ancora una vittoria e altri tre punti importanti per la Intec Service SG Volley che, tra le mura amiche del Palasport di San Giorgio del Sannio, non lascia scampo alle volenterose atlete del CS Pastena e portano a casa un’altra vittoria, la sesta consecutiva su altrettante gare disputate.

Un successo ottenuto al termine di una performance splendida che consolida il primato in classifica, da oggi solitario, rafforza il morale anche in vista dei prossimi appuntamenti e che conferma la crescita delle atlete sannite che di gara in gara diventano sempre più squadra. Perspicace la decisione dei mister Franzese di mandare in campo tutte le ragazze a disposizione, anche per testare il livello di preparazione raggiunto. I parziali sono la chiara testimonianza della superiorità mostrata per tutta la gara.

Ora giusto il tempo di godersi l’ennesima vittoria e da martedì testa al prossimo difficilissimo turno di campionato che vedrà le diavole rosse sangiorgesi impegnate ad Arzano per una trasferta veramente insidiosa contro un’ottima formazione. Bisognerà dare il massimo per conquistare punti preziosi per mantenere la testa della classifica.