GG Team Wear Benevento 5, al Palatedeschi scontro diretto con l'Itria Alle 20:00 fischio d'inizio per un match che si annuncia complicato e agonisticamente esaltante.

La vittoria di Piazza Armerina è stata fondamentale per la classifica. Il GG Team Wear Benevento 5 è rimasto in scia al gruppo che attualmente occupa un posto nella zona play off. Con 18 punti i giallorossi seguono ad una sola lunghezza l’Itria che, questa sera alle 20:00, farà visita a Vega e compagni.

Al Palatedeschi i sanniti devono fare bottino pieno anche se non sarà per nulla facile. Attraverso i canali societari ha parlato di questo importante appuntamento Gennaro Rennella. "Quello contro il Piazza Armerina è stato un incontro complicato in cui abbiamo ottenuto, però, un grande successo su un campo difficile. Ma ora voltiamo pagina perché domani ci aspetta una gara difficile: in settimana abbiamo lavorato molto bene con tanta concentrazione e serietà. Solo così possiamo guadagnare qualcosa di importante in questo campionato difficile”.

Al Palatedeschi arriva un avversario di quelli molto fastidiosi. “L’Itria è una compagine dura da affrontare, è un gruppo solido che si conosce da anni e, non caso, è la miglior difesa del campionato. Il Benevento farà la sua parte come sempre, grazie ai dettami tattici di mister Nitti faremo di tutto per portare a casa i tre punti davanti al nostro pubblico”.

Rennella nelle ultime partite ha finalmente trovato continuità in zona gol e si dice soddisfatto. “Sono molto contento di quello che ho fatto al primo anno in questa categoria. Ad essere sincero non mi aspettavo tutto questo, però con lavoro e passione che metto sempre posso puntare in alto, sempre con umiltà e sacrificio. Sto giocando molto per la squadra ed ora sto iniziando a segnare. Spero di continuare così perché nella vita chi non crede nelle proprie potenzialità, non può vivere dei veri e propri sogni”.