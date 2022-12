Pallamano Benevento, l'under 20 chiude bene il suo 2022 Schipani: ""Non potevamo chiedere di meglio per chiudere l'anno solare".

Due vittorie su due. La Pallamano Benevento Under 20 torna da Siracusa con il massimo risultato e risale la classifica del Girone D di Youth League. I giallorossi adesso hanno 6 punti, gli stessi dell’Aretusa, e inseguono la capolista Genea Lanzara che viaggia a punteggio pieno a quota 10. Alle spalle ci sono Conversano (4), Ragusa (2) ed Endas Capua (0).

I successi ottenuti in Sicilia dai giallorossini contro Ragusa e Conversano sono da ritenere fondamentali per l’accesso alla prestigiosa seconda fase. Le prime quattro del girone infatti disputeranno i play off scudetto, opportunità che la società sannita non vuole farsi sfuggire. Nella prima giornata del concentramento la Pallamano Benevento si è imposta 30-25 sul Ragusa, dominando dal principio anche la gara con i pugliesi del Conversano il giorno successivo (31-18). Immensa soddisfazione per il sodalizio del presidente Carlo La Peccerella che chiude nel migliore dei modi l’anno solare.

A rendere ancora più piacevoli le notizie provenienti dalla Sicilia è l’età media della delegazione guidata dal tecnico Mattia Marro e dall'accompagnatore Antonio De Luca, ancora una volta nettamente più bassa rispetto agli standard. La Pallamano Benevento, pur potendo schierare da regolamento due fuori quota classe 2002, si è avvalsa del solo Galliano, vista l’indisponibilità di Formato. L’età degli altri atleti – compresi Lorenzo Fragnito e Ivano Rossi ‘prestati’ dal Campus Italia – è infatti da considerarsi abbondantemente al di sotto della soglia. In tribuna, inoltre, presenti altri rappresentanti del vivaio a testimoniare l'unione solida di un gruppo che può definirsi tale anche fuori dal campo.

Soddisfatto il direttore sportivo Antonio Schipani: "Non potevamo chiedere di meglio per chiudere un anno solare che ci ha visti ancora una volta profondere il massimo sforzo soprattutto sul piano giovanile. Porgiamo i più calorosi auguri di Natale e di felice anno nuovo a tutti gli appassionati con l'auspicio di toglierci soddisfazioni sempre più grandi nei mesi che verranno".