Calcio a 5, A2: Sala Consilina continua la fuga, equilibrio in zona play off Turno di riposo per il Benevento 5 che tornerà in campo nel prossimo week end a Reggio Calabria.

Il torneo di serie A2 di calcio a 5 è ripreso dopo la sosta natalizia. Il Benevento 5 però è rimasto a guardare usufruendo di un week end di ulteriore riposo previsto dal calendario. E’ stata l’occasione per osservare le avversarie e preparare al meglio il match della prossima settimana a Reggio Calabria. Proprio i reggini sono stati protagonisti di una gran bella vittoria fuori casa. La squadra di mister Praticò si è imposta per 4-2 sul campo delle Aquile Molfetta grazie alle reti di Torino, Dentini e la doppietta di Maluko. Continua la cavalcata dello Sporting Sala Consilina che si è imposto per 5-2 a Giovinazzo. In classifica la squadra campana guida con 44 punti e cinque lunghezze di vantaggio su Cosenza che ha regolato tra le mura amiche per 5-2 il Futsal Canicattì. C’è ancora grande equilibrio, invece, per la lotta in zona play off con tante squadre che possono ambire agli spareggi promozione. Tra queste c’è anche il Benevento 5 che però dovrà cambiare marcia facendo tanti punti in un girone di ritorno dove ogni errore potrà essere pagato a caro prezzo.

Risultati: Pirossigeno Cosenza-Futsal Canicattì 5-2, Bovalino-Canosa 4-5, Aquile Molfetta-Cormar Reggio Calabria 2-4, Itria-Sicurlube REgalbuto 3-2, Defender Giovinazzo-Sporting Sala Consilina 2-5, Gear Piazza Armerina-Vitulano Drugstore 5-4, Polisportiva Futura-Buldog Capurso 3-1.



Classifica: Sporting Sala Consilina 44, Cosenza 39, Itria 32, Canosa 30, Polisportiva Futura 29, Regalbuto 26, Giovinazzo 26, Vitulano Drugstore 25, Benevento 23, Reggio Calabria 20, Aquile Molfetta 14, Bulldog Capurso 13, Piazza Armerina 9, Canicattì 5, Bovalino 2.