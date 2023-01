GG Team Wear Benevento 5, Toro abbatte Reggio Calabria e fa gioire i sanniti Gli uomini di Nitti hanno battuto la Cormar con due reti di Rennella e una del colombiano.

Con un grande secondo tempo il GG Team Wear Benevento 5 ha espugnato Reggio Calabria. La prima uscita del 2023 è stata positiva per il risultato ma come al solito con i giallorossi non ci si annoia mai. Dinamica particolare per una partita speciale,. Il motivo è semplice: partire bene era fondamentale. Tre punti in terra calabrese sono una boccata d’ossigeno per la squadra e tengono vive le ambizioni per lottare per un posto nei play off.

La Cormar Reggio Calabria, però, è stato un osso duro da superare. Pronti, via e subito padroni di casa in vantaggio col neoacquisto Vinicius. Un gol che ha fissato il punteggio della prima frazione di gioco dove gli uomini di Nitti non sono riusciti a trovare il bersaglio grosso. Ci ha pensato però ad inizio ripresa il solito Rennella, che ha cominciato da dove aveva terminato, con il momentaneo gol del pareggio. Come già detto in precedenza, col Benevento 5 non ci si annoia mai. E a mettere pepe sull’incontro è arrivato il nuovo vantaggio dei padroni di casa con Caio dopo appena quaranta secondi. Una mazzata per il morale degli ospiti che però hanno una grande qualità, quella di non mollare. E’ così che la squadra ha costruito la sua rimonta. Al 12’20’’ ci ha pensato ancora Rennella a rimettere in equilibrio la sfida e a dare ai suoi la speranza di poter portare a casa l’intera posta in palio. Obiettivo centrato, anche se non senza sussulti, a soli due secondi dalla sirena. Decisivo un gol del colombiano Toro che di reti pesanti se ne intende.

Il successo, anche se sofferto, è una grande iniezione di fiducia per il proseguo di una stagione che proseguirà con lo scontro diretto della prossima settimana da giocare al Palatedeschi contro la Sicurlube Regalbuto.