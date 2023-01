Scherma paralimpica, Psquino d'argento nella prova di sciabola L'azzurra è stata battuta in finale dalla Khetsuriani per 15-11.

La trasferta in terra americana è iniziata nel migliore dei modi per la sannita Rossana Pasquino. Nella tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica, l’atleta dell’Accademia Olimpica Furno ha vinto una splendida medaglia d’argento nella sciabola.

Per lei percorso esaltante con la vittoria sulla giapponese Abe per 15-2, poi nei quarti altro successo con grosso margine contro la coreana Cho superata 15-7. In semifinale la professoressa sannita ha dovuto faticare di più contro la tedesca Tauber superata per 15-11. Nell’ultimo assalto della giornata di domenica, in pedana sono salite Pasquino e Khetsuriani che ancora una volta si è confermata tra le grandi della scherma paralimpica battendo l’azzurra per 15-11. A completare il podio sono state Silvy Tauber e Boglarka Mezo.