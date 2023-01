Scherma Paralimpica, Pasquino d'argento anche nella spada La sannita ha bissato la medaglia vinta domenica nella sciabola.

Continua l’incredibile striscia di risultati di Rossana Pasquino. La forte atleta campana, nella tappa di Coppa del Mondo di Washington, ha conquistato la sua seconda medaglia d’argento. Dopo quella nella sciabola la sannita è tornata sul podio nella spada.

La Pasquino ha iniziato la sua gara nel turno delle migliori 16 battendo la polacca Strawinska per 15-10. Nei quarti di finale ha dominato l’assalto contro l’olandese Tankink per 15-8 entrando in zona medaglie. La Pasquino ha alzato l’asticella e in semifinale ha avuto la meglio sulla giapponese Sakurai per 15-12. In finale è arrivato lo stop contro la thailandese Jana che si è imposta per 15-7.

Da segnalare per la spedizione azzurra anche la splendida doppietta nel fioretto maschile cat. A con la vittoria di Matteo Betti su Emanuele Lambertini.