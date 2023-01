GG Team Wear Benevento 5, Nitti: "Felici per il nuovo innesto" Il tecnico ha parlato anche della sfida di sabato contro la Sicurlube Regalbuto.

Il gol all’ultimo secondo del colombiano Toro ha cambiato la stagione del Benevento 5. I giallorossi si sono regalati un successo fondamentale a Reggio Calabria, campo per nulla facile. Sabato pomeriggio, però, sarà già tempo di un altro big match. Al Palatedeschi, fischio d’inizio alle 18:00, arriva la Sicurlube Regalbuto, compagine che ha quattro punti di margine sui sanniti ma anche una partita in più. Attraverso i canali societari è tornato a parlare mister Nitti che ha analizzato anche la vittoria del turno precedente.

“Siamo contenti per il risultato, per i tre punti dopo una settimana complicata in un match con tante assenze contro un avversario di valore. A livello di prestazione non è stata delle migliori, abbiamo sofferto molto nella prima parte ma poi anche fisicamente stavamo bene e l’abbiamo spuntata. Nella prima parte di stagione nonostante grandi prestazioni non avevamo portato a casa i tre punti, questa volta, invece, ci abbiamo creduto e anche con un po’ di sorte siamo riusciti a conquistare la gara”.

Contro la Sicurlube Regalbuto bisognerà vincere. La società ha voglia di lottare fino all’ultima giornata per un posto nei play off e nelle ultime ore dal mercato è arrivato un dono per mister Nitti. I sanniti hanno ingaggiato l’uruguaiano Lucho Cosentino.

“Siamo felici dell’arrivo di Lucho –ha spiegato-. In tutta la stagione solo in tre gare siamo stati al completo. Avevamo necessità di un innesto. La società ha fatto uno sforzo importante. Era fondamentale per noi avere un altro giocator, siamo sicuri che ci darà qualcosa di importante”.

Nel match di sabato al Palatedeschi Nitti sfiderà una sua vecchia conoscenza. “Bernardo è un grande amico, mi devo vendicare che all’andata dove ha vinto lui, spero di ricambiargli il favore”.