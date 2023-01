Accademia, brutto stop interno. Il Volleyrò vince la sfida salvezza La squadra di Ruscello resta in partita per due set, poi le ospiti fanno fatto la differenza.

Brutto stop per l'Accademia Volley che ieri sera è stata superata dal Volleyrò Casal de Pazzi (RM) con il punteggio di 3-1 (20-25, 25-21, 25-20, 25-12) nel recupero della dodicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

In uno scontro diretto per la salvezza, le giallorosse perdono l'occasione di dare respiro alla classifica uscendo a mani vuote da una serata poco brillante e convincente. Eppure la gara si era messa sui binari giusti, dopo un primo set giocato con grande attenzione e precisione e dove Volleyrò aveva decisamente subito l'iniziativa beneventana, cedendo 25-20. A partire dal secondo set, invece, si assiste a tutt'altra partita. Le giovani atlete capitoline, alcune provenienti dalla formazione che milita in B1 e già nel giro delle nazionali giovanili, cominciano a far vedere tutte le loro potenzialità e per l'Accademia iniziano le difficoltà. La ricezione giallorossa soffre e l'efficacia in attacco cala, non basta la solita Diago Silva (anche stasera 20 punti per lei) a tenere a galla la squadra. Dall'altra parte della rete Camerini e Fusco diventano due cecchini micidiali e Volleyrò inizia la rimonta. Dal 20-19, infatti, la squadra ospite praticamente non si ferma più: il finale di set è tutto di marca ospite e vale il pareggio, ma l'inerzia della partita continua ad essere tutta dalla parte di Volleyrò anche nelle frazioni successive. Nel terzo set l'Accademia è subito sotto e si trova sempre ad inseguire, non riuscendo mai ad impensierire realmente l'avversario e finisce poi per cedere completamente nel quarto set dove non c'è praticamente storia.

Per l'Accademia si tratta della terza sconfitta consecutiva, un ko pensante in chiave salvezza che impone un deciso cambio di rotta in vista del girone di ritorno che inizierà a partire dalla prossima settimana. Le giallorosse saranno di nuovo in campo sabato prossimo nella trasferta di Pozzuoli, una gara complicità e che dovrà essere affrontata con altro spirito per puntare al riscatto.

Tabellino

Accademia Volley: Diago Silva 20, Tufo ne, De Santis ne, Martino, Angilletta 6, Ricciardi 5, De Cristofaro (K) 7, Cona (L), Dell'Ermo 13, Varricchio 2, De Napoli. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Volleyrò Casal de Pazzi (RM): Camerini 20, Mastrangelo ne, De Matteis ne, Viti ne, Franchini, Hernandez 5, Bovolenta 3, Talarico 8, Mori 2, Bonafede (L1), Salas, Fusco 18, Battagliola (L2). All. M. Pilieci, Vice All. G. Antola.

Parziali: 25-20, 21-25, 20-25, 12-25.