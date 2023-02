GG Team Wear Benevento 5, Nitti: "C’è un’altra battaglia da affrontare" Il tecnico giallorosso ha presentato la sfida di sabato al Palatedeschi contro il Capurso.

La vittoria per 7-2 sul campo del Manfredonia è stata una grande iniezione di fiducia per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di Nitti continua ad essere in piena corsa per i play off e sabato pomeriggio, fischio d’inizio alle 18:00, vivrà un’altra tappa importante del suo cammino nel match contro il Capurso.

Intanto attraverso i canali societari ha parlato della sfida di sabato e del prossimo match coach Nitti. "Sono molto soddisfatto della prestazione e soprattutto del risultato, arrivato contro una diretta concorrente - dice-. Sabato è stata una partita molto complicata, in un palazzetto caldo con il Manfredonia che cercava punti come noi. Rispetto al passato è stata anche una prova di maturità: sotto 2-1, abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio. Nella ripresa abbiamo sfruttato le nostre rotazioni ed abbiamo messo in tasca tre punti d'oro. I ragazzi hanno messo in pratica tutte le situazioni provate in settimana, segnando con transizioni, uscite dal pressing, da situazioni di corner ed hanno difeso molto bene il portiere di movimento - continua.- E' stata una vittoria soprattutto di gruppo perché hanno ruotato in dieci, ogni ragazzo è consapevole di essere importante e perché, soprattutto, per poter centrare gli obiettivi, c'è bisogno di ognuno".

Sabato c’è un’altra battaglia da affrontare, al Palatedeschi arriva il Capurso. "E’ un'altra gara fondamentale, come lo sono tutte del resto, ma ora dobbiamo dare continuità e non possiamo pensare di vincerne e poi fermarci - conclude Nitti-. Affronteremo la squadra più in forma del campionato, il Capurso arriva da tre successi consecutivi e ad inizio campionato ha pagato le tante assenze ed ora è al completo. Siamo consapevoli del valore del nostro avversario ma siamo consapevoli anche del nostro: dobbiamo cavalcare l'entusiasmo di questi risultati che stanno arrivando. Sono certo che i ragazzi si faranno trovare pronti".

In occasione della partita contro il Capurso, la società ha lanciato anche una bella iniziativa per portare più tifosi possibilità al Palatedeschi. Chi acquisterà un biglietto avrà la possibilità di far accedere un amico gratuitamente per assistere all’importante sfida.