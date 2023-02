Pallamano Benevento, c'è il big match contro il Lanzara Sangiuolo: "Pronti per il tour de force, sarà stimolante",

Primo di due impegni dall’alto coefficiente di difficoltà per la Pallamano Benevento che domani alle 18.30 ospiterà il Lanzara al Pala Ferrara. I giallorossi, attualmente secondi, sfideranno quella che è la terza forza del campionato. Le due squadre sono separate da soli due punti e sarà necessario profondere il massimo sforzo per portare a casa quella che sarebbe la settima vittoria consecutiva in casa giallorossa.

Andrea Sangiuolo ha accolto con soddisfazione le notizie provenienti dalla settimana di allenamenti appena conclusa: “Ho ricevuto buone indicazioni, tante note positive che fanno da contraltare all’unica stonatura legata al calendario dell’under 17. Non è il massimo giocare il venerdì sera nel campionato di categoria e a distanza di 24 ore tornare in campo con la prima squadra. E’ un discorso che vale anche per i nostri avversari del Lanzara, dunque non rappresenta uno svantaggio. Resta il fatto che per una squadra ricca di giovani come la nostra non si tratta di una situazione comoda”.

Il mini-ciclo terribile è alle porte. Prima il Lanzara e poi il Gaeta in rapida successione al Pala Ferrara: “E' a tutti gli effetti un tour de force ma sarà stimolante confrontarsi con squadre di livello. Ho detto ai ragazzi che ci sarà poco margine di errore perché con avversari di alta classifica non sono ammessi cali di concentrazione o fattori di discontinuità. Bisognerà rimanere con la testa dentro la partita dal primo all’ultimo secondo, per questo sono curioso di conoscere la reazione della squadra”, conclude Sangiuolo.

I giallorossi vantano il miglior attacco del campionato con 216 gol segnati in sette gare per una media di oltre 30 reti a partita. La classifica dopo sette giornate vede in testa la Polisportiva Gaeta a punteggio pieno con 14 punti seguita dalla Pallamano Benevento a quota 12 e dal Lanzara (10).