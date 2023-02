Continua il momento magico della Intec Service SG Volley Le diavole rosse sangiorgesi espugnano Salerno con un perentorio 0-3.

Prosegue la marcia trionfale per le atlete della Intec Service SG Volley che nella docicesima giornata del campionato di serie C femminile vincono sul difficile campo della Salerno Guiscards mettendo ancora una volta in risalto l’enorme crescita di un gruppo che finalmente sta dimostrando tutto il suo valore.

Dodici sigilli di fila quindi ed una vittoria che permette di tenere salda la testa della classifica oltre ad iniettare nel gruppo una buona dose di ottimismo per il prosieguo del campionato. Buona la prova di tutte le ragazze impiegate dai coach Franzese-De Santis, scese in campo concentrate con il chiaro intento di non concedere nulla alle avversarie.

Mancano sei gare alla fine della regular season e poi inizierà la lotteria dei play off per la promozione alla B2 . Bisognerà continuare a lavorare sodo per frasi trovare pronte a questo importante appuntamente che deciderà le sorti della stagione. Quindi giusto il tempo per godersi questi tre punti e da martedì testa ai prossimi impegni ad iniziare da quello di sabato prossimo, quando al Palasport di San Giorgio del Sannio sarà di scena la formazione napoletana della Partenope Volley. Appuntamento quindi previsto per sabato prossimo, 18 febbraio alle ore 17.30 al Palasport di San Giorgio del Sannio.