Volley, serie C: la capolista Intec Service SG continua a vincere Battuto per 3-0 il fanalino di coda Polisportiva Partenope.

Non fa sconti nemmeno alla Pol.Partenope la Intec Service SG Volley e si prende un altro successo pieno.

Nessuna sorpresa quindi nel testa coda che vedeva opposta la squadra di coach Franzese al fanalino di coda Pol. Partenope. La capolista si impone 3-0 contro le volenterose, brave e giovanissime atlete napoletane e, approfittando della sconfitta della seconda in classifica, Consorzio Volley, a Ponticelli contro la locale formazione del Molinari, prende il largo e a cinque giornate dalla fine della regular season blindando il primo posto in classifica.

Scese in campo concentrate e determinate a chiudere i conti il prima possibile, le diavole rosse sangiorgesi non hanno concesso nulla o quasi alle avversarie. I parziali abbastanza netti (25-13 25-18 e 25-11) nonostante si sia dato spazio a tutte le componenti presenti, sono la chiara testimonianza della superiorità vista nell’arco del match. Ora però testa alla prossima ed insidiosissima sfida contro il Molinari Volley. Una formazione talentuosa, che rappresenta una vera e proprio mina vagante del girone. Le ragazze napoletane, inoltre, arriveranno al Palasport di San Giorgio del Sannio cariche ed entusiaste dopo la netta affermazione contro la seconda della classe. Bisognerà disputare una prestazione maiuscola per prendersi i tre punti necessari per mantenere inalterato il distacco dalle inseguitrici e guardare con ottimismo al finale della regular season. Appuntamento quindi a sabato prossimo, 25 febbraio per un match che promette spettacolo.