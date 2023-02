Olimpia San Salvatore, Campanile ed Eliseo soddisfatti della prestazione Vittoria scaccia crisi per le telesine che erano reduci da un periodo buio con scarsi risultati.

Una vittoria convincente. Tre punti per ripartire e superare il periodo buio. Il 3-0 che l’Olimpia San Salvatore Telesino ha inflitto alla Zero5 Castellana Grotte può essere la fine di una lunga crisi. Del match ha parlato attraverso i canali societari il patron Antonio Campanile che contro le pugliesi ha preso l’anomala decisione di accomodarsi in panchina al fianco della squadra.

“La mia presenza in panca è parsa sicuramente anomala ai tanti che hanno affollato il Palazzetto. Volevo però dare un segnale importante alle ragazze. Un segnale di vicinanza e forza, ma anche di unità visto che venivamo da un momento non facile. A quanto pare è servito. Sicuramente sono contento della prestazione e di come abbiamo saputo reagire alla situazione. Questo però non deve portarci ora a cullarci sugli allori ma a tenere alta la guardia. Sabato a Pomezia ci aspetta una gara difficilissima da affrontare con tutta la concentrazione e voglia possibile. Se sarò in panchina anche alle altre? Non credo. Staff e dirigenza fanno ottimamente il suo lavoro”.

Soiddisfatto anche coach Eliseo. “Felici di aver mosso la classifica - ha detto - ce lo meritavamo da un po’ ma complici degli infortuni e alcuni episodi purtroppo la vittoria era tarata ad arrivare. Sicuramente abbiamo visto una serie di miglioramenti sia dei singoli che del gruppo. Peccato che non siamo riusciti a prendere almeno un punto la settimana scorsa in Sicilia perché per tre set abbiamo giocato alla pari contro una squadra superiore. La vittoria contro Castellana ci consegna tre punti, morale e quella forza per continuare a migliorarsi ancora di più. Un grazie alle ragazze voglio farlo che sul piano tattico, anche per ovviare ad alcune carenze tecniche, si stanno metallizzando cercando di dare il massimo con risposte positive”.