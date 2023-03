La Intec Service SG Volley è un caterpillar: 3-0 anche al Molinari Volley LE ragazze del presidente Camerlengo continuano la propria corsa da primato

Non conosce ostacoli la Intec Service SG Voley che si aggiudica in modo imperioso il big match di giornata e conquista la quattordicesima vittoria consecutiva.

Grinta, determinazione, gioco. Questa la sintesi della prestazione delle diavole rosse sangiorgesi che si sbarazzano della quarta forza del campionato, reduce dalla netta affermazione sulla seconda della classe, con un netto tre a zero che non ammette repliche.

Una prestazione maiscola che denota ancora una volta la crescita di un collettivo che sta acquisendo sempre maggiore sicurezza die propri mezzi. I parziali,netti, sono la chiara testimonianza dei valori visti sul rettangolo di gioco del Palasport di San Giorgio del Sannio.

Con questo ennesimo successo, a quattro giornate dalla fine della regular season, le ragazze di coach Franzese, hanno messo una seria ipoteca sul primo posto in classifica, approfittando anche di un nuovo passo falso del Consorzio Napoli che lascia un punto sul campo della Volley World.

Ora non resta di mantenere alta la concentrazione per questi ultimi quattro turni e prepararsi al meglio per i playoff di accesso alla categoria nazionale.

Il cammino è ancora lungo, ma quanto visto in questi mesi lascia ben sperare. Nel prossimo fine settimana il campionato di serie C osserverà un turno di riposo, sarà l‘occasione per programmare un richiamo di lavoro fisico in vista del rush finale.

Appuntamento invece per il prossimo match a sabato 11 marzo quando le ragazze della Intec Service Sg Volley saranno di scenna a Salerno con la Todis Pastena.