Olimpia San Salvatore, società e tecnico riflettono sulle difficoltà Sia il vice presidente Campanile che coach Eliseo hanno analizzato la sfida persa con Pomezia.

La sconfitta contro Pomezia era molto attesa per capire se la crisi era del tutto archiviata. L’Olimpia San Salvatore, invece, ci è ricascata. Netto il ko che non ha fatto felice la società e tecnico. Amaro in bocca palesato anche dal vicepresidente Carlo Campanile. “È sembrato un déjà-vu – ha detto – perché come in altre sfide esterne Messina o Baronissi. Approcciamo bene alla gara, vinciamo il primo set giocando alla grande, restiamo in partita e nel quarto set decisivo invece spariamo dal campo. Questo deve insegnarci che le partite si giocano fino alla fine e non solo nei primi due o tre set. Ora dobbiamo resettare tutto e ripartire dalle cose buone viste in campo nei primi tre set perché sabato giochiamo una delle partite più importanti della stagione a Terrasini. Abbiamo bisogno di fare punti e di dare il massimo sotto ogni punto di vista. Quindi in settimana testa bassa e lavoro. Cercheremo di fare in modo che le ragazze restino concentrate perché se mentalizzate hanno dimostrato di essere un grande gruppo e una grande squadra”.

A fargli eco il tecnico Francesco Eliseo: “Abbiamo fatto la stessa prestazione ma qualitativamente migliore – ha esordito – rispetto a Messina e Baronissi. Sono state tre partite molto simili. Sicuramente questa di Pomezia l’abbiamo giocata molto meglio rispetto alle altre. Grande attenzione a ciò che andava fatto nel primo set, rientro loro nel secondo anche grazie a qualche nostro errore di troppo e poi punto a punto nel terzo. Dopo averlo perso, da copione, abbiamo mollato. Questo stress lo paghiamo, perché sono cose che probabilmente facciamo fatica a ricreare in allenamento perché contati. Io però che conosco il lavoro tecnico e tattico che c’è dietro ci rimango un po’ male perché non meritiamo certe umiliazioni nei quarti set. La controprova di ciò la dà il campo: quando siamo attenti e restiamo in partita dominiamo e indirizziamo noi i set. Questo è importante perché pur avendo in campo due o tre persone che non hanno affrontato questa categoria prima d’ora riusciamo ad andare su campi difficili e imporre il nostro gioco ma per poco tempo. Questo è il rammarico. Di sicuro non sono queste le gare in cui dobbiamo fare punti ma se qualcuno fosse arrivato, non avremmo rubato nulla. Un punto a gara lo avremmo meritato. Ora però dobbiamo tornare in palestra e lavorare per preparare una gara difficile sia logisticamente che in termini di partita”.