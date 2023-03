Scherma Paralimpica, per l'Accademia Furno un week end dorato La Pasquino ha vinto la prova di sciabola e ha perso in finale nella spada.

L’Accademia Olimpica Benevento di Scherma Maestro Antonio Furno brilla nella Prova di Coppa del Mondo di scherma paralimpica svoltasi a Pisa dal 16 al 19 marzo. Un oro e un argento per Rossana Pasquino e due qualificazioni alla fase diretta per Salvatore De

Falco e Luigi Fioretti, alla loro prima esperienza in campo internazionale, è il soddisfacente bottino degli schermitori sanniti.

La campionessa beneventana, che si allena presso l’Accademia Olimpica Beneventana, conferma tutto il proprio talento anche nella competizione in terra toscana. La sciabola della Pasquino ha dominato nella città della Torre pendente al termine di una gara esaltante e ricca di emozioni. Nella finale l’azzurra ha superato in un assalto al cardiopalma la cinese Xiao, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo. Rossana Pasquino ha conquistato la medaglia più pregiata vincendo di misura, 15-14, dopo essere stata recuperata dalla cinese

nonostante il cospicuo vantaggio che l’azzurra aveva acquisito, prima della stoccata decisiva e dell’urlo liberatorio.

Un successo che le mancava nella sciabola dalla tappa di Coppa del Mondo di Varsavia dello scorso luglio e che ora la beneventana ha festeggiato nella meravigliosa cornice del PalaCus di Pisa con il suo maestro, e coordinatore della Nazionale paralimpica, Dino Meglio, il responsabile d’arma Marco Ciari e tutto il gruppo azzurro.

Allo splendido oro si è aggiunta anche la medaglia d’argento conquistato nella spada nella prima giornata di Coppa del Mondo. “È stata una vittoria bellissima – ha commentato Rossana Pasquino - ma anche sofferta. Devo ringraziare Dino Meglio, il tecnico Marcio Ciari, tutta la squadra azzurra e i miei compagni che hanno fatto un tifo pazzesco durante la mia gara. Sono molto contenta di quello che sto facendo e

spero di continuare su questa strada”.

Grande è stata la soddisfazione del Maestro dell’Accademia e Coordinatore della nazionale Paralimpica Dino Meglio che traccia un bilancio entusiasmante al termine della quattro giorni pisana.

“Rossana ha vinto molto bene conquistando una vittoria fantastica. A questa notizia si aggiungono le ottime prove dei nostri spadisti Luigi Fioretti e Salvatore De Falco al loro esordio in una competizione internazionale. Un risultato davvero importante per l’Accademia Beneventana e per il nostro lavoro che sta portando i frutti sperati”.