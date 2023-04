Accademia Volley, arriva la Futura Terracina Fischio di inizio fissato alle ore 18.30, si gioca alla Palestra Rampone di Benevento.

Altro turno di campionato importante per l’Accademia. Questo pomeriggio la squadra giallorossa affronterà alla Palestra Rampone di Benevento la Futura Terracina (LT), gara valevole per la ventiduesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Come ormai da qualche settimana a questa parte, anche questa gara mette in palio per le giallorosse punti importanti in chiave salvezza. A cinque gare dalla fine del torneo, l’Accademia è appaiata in classifica alla Polisportiva Talete (RM), con sei punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Un margine non ancora rassicurante soprattutto alla luce di un calendario non proprio agevole nelle prossime giornate e in virtù degli scontri diretti ancora da disputare per tutte le squadre coinvolte nella lotta salvezza.

Terracina è la quinta forza del campionato e soltanto nelle ultime settimane, a causa di un tris di sconfitte prima dell’ultima gara disputata e vinta con Talete, ha visto allontanarsi quella zona play off che, ad un certo punto della stagione, sembrava lì a portata di mano. Si tratta dell’ultima gara prima della sosta pasquale: il campionato, infatti, osserverà un turno di riposo il prossimo weekend per tornare la settimana successiva, quando l’Accademia sarà di scena in trasferta contro il forte Vesuvio Oplonti di Torre Annunziata (NA), prima delle ultime quattro gare della stagione. Fischio di inizio fissato alle ore 18.30.