Scherma, Boscarelli infinita! La sannita ha vinto la Prova Regionale Gold La portacolori dell'Accademia Olimpica Beneventana Furno è tornata e ha trionfato ancora.

Francesca Boscarelli non finisce mai di sorprendere. La campionessa mondiale ed europea di spada e tecnico dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma “Maestro Antonio Furno”, dopo il successo di due mesi fa agli Assoluti di Napoli, nello scorso fine settimana ha conquistato la medaglia d’oro nella Prova Regionale Assoluti Gold di spada svoltasi a Salerno.

La portacolori dell’Esercito ha dimostrato ancora una volta di essere assoluta protagonista in pedana. Nonostante abbia deciso a livello nazionale di mettere da parte la spada per seguire i suoi atleti dell’Accademia e gli schermidori della nazionale italiana under 20, la spadista sannita continua a gareggiare a livello regionale e i risultati sono stati come sempre eccellenti. Il percorso della Boscarelli nella competizione di Salerno è stato netto e con tante vittorie. In finale l’atleta beneventana ha vinto meritatamente per 15-9 contro Carla De Simone del Club Schermistico Partenopeo.

Questo nuovo esaltante successo di Francesca Boscarelli è la chiara dimostrazione che nello sport come nella vita non bisogna mai fermarsi e continuare a dare esempi alle nuove generazioni di schermidori e non solo. Nella stessa gara da sottolineare le buone prestazioni delle spadiste dell’Accademia Olimpica Cecilia Majello e Asia Gueli In campo maschile ottime performance da parte di Eugenio Bonetti e Matteo

Giardiello.

A guidare gli atleti dell’Accademia è stato il Maestro e responsabile tecnico del club sannita Dino Meglio che ha notato nuovi e importanti progressi da parte dei propri schermidori.