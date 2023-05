Pallamano Benevento ko. Sangiuolo: "Nessun dramma" “Abbiamo dato modo a tantissimi under 15 di trovare spazio nelle rotazioni effettuate".

Quarta sconfitta stagionale per la Pallamano Benevento che nella penultima giornata del campionato di serie B è costretta a cedere sul campo della Genea Lanzara con il punteggio di 30-29. Una gara molto equilibrata, quella andata in scena presso la palestra Palumbo di Salerno, in cui i giallorossi hanno lottato punto a punto per quasi tutta la partita fallendo però nel finale l’opportunità del sorpasso.

Nonostante il risultato sfavorevole, mister Andrea Sangiuolo vede il bicchiere mezzo pieno: “Abbiamo dato modo a tantissimi under 15 di trovare spazio nelle rotazioni effettuate e così faremo anche nell’ultimo confronto con la Polisportiva Gaeta. Sono felice di come si sono comportati i ragazzi, hanno ancora tanto da lavorare ma la strada è quella giusta. Si sono visti diversi errori dettati anche dall’inesperienza, ma queste lacune potranno essere colmate soltanto giocando partite su partite. Per molti di loro quello di quest’anno è stato solo un primo step di crescita, ora bisogna continuare a lavorare duramente”.

Un pizzico di rammarico è dovuto alla sconfitta della Polisportiva Gaeta contro il Fondi, che aveva regalato una nuova opportunità di giocarsi tutto nello scontro diretto: “Dispiace non essere arrivati all’ultima giornata con la posta ancora in palio, ma ad essere realisti il periodo che abbiamo attraversato sul piano degli infortuni e delle varie defezioni ha limitato tanto le nostre ambizioni da primato. Contro il Lanzara gli unici over 18 in campo sono stati Marro e Formato, per giocarsela fino in fondo occorre anche un po’ di esperienza. Non ne facciamo un dramma, il progetto va avanti e possiamo ritenerci comunque contenti per quanto abbiamo espresso nel corso di questi mesi”.