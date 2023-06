Tennis, B2 femminile: il CT San Giorgio del Sannio rallentato dal Parioli Pareggio interno per la squadra sannita che continua a guidare la classifica del girone 4.

Nelle prime tre uscite stagionali nel torneo di serie B2 femminile, il CT San Giorgio del Sannio era stato travolgente. Alla quarta, invece, è arrivato il primo pareggio. Sui campi in terra rossa del circolo sannita a rallentare la corsa della corazzata guidata dal tecnico Antonio Pepe è stato il Circolo Parioli. Sfida intensa ed appassionante fin dai primi match.

Il primo punto è stato conquistato dalla Farulla che si è sbarazzata in 67 minuti della Ferro per 6-0 6-1. Le romane hanno risposto con la vittoria della giovane Gandolfi, reduce dal Roland Garros juniores e top 100 al mondo under 18, che ha superato con un doppio 6-2 Sara Milanese.

Implacabile, invece, Ylenia Zocco che dopo un primo set vinto 6-4 ha travolto la Ranuccio con un roboante 6-0 portando il punto del 2-1. Il circolo ospite è riuscito ad evitare la sconfitta grazie al doppio dove la coppia Gandolfi-Ferro ha battuto 6-4 2-6 10-7 il dio Farulla-Zocco. Dunque, nonostante una prova positiva, il CT San Giorgio del Sannio ha visto svanire il successo nel supertiebreak, ma la classifica è comunque molto positiva con la squadra sannita che guida a quota 10 davanti a Montecatini (9), Firenze (7), Ferratella (7), Pistoia (6), Parioli (4) e La Signoretta (0).

Nel prossimo turno, in programma domenica 11 giugno, le ragazze del presidente Michele Pepe faranno visita al Circolo Ferretelle.