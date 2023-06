Tennis, B1 maschile: il TC 2002 Benevento fermato a Perugia Avanti 2-0 i sanniti non sono riusciti a portare a casa punti per muovere la classifica.

Dopo quattro partite giocate nel campionato di serie B1 maschile, il Tennis club 2002 Benevento resta ancora all’ultimo posto in classifica con un solo punto all’attivo. Nell’ultimo turno, andato in scena domenica 4 giugno, gli uomini del direttore tecnico Antonio Leone sono stati superati per 4-2 dal Junior Tennis Perugia.

L’incontro era iniziato bene col successo di Vito Dell’Elba per 6-4 6-0 su Davide Natazzi. Vittorioso anche Francesco Pallavanti che si è imposto 6-0 6-3 su Trivunac portando i suoi sul 2-0. Nulla da fare, invece, per Francesco Vilardo superato 6-4 6-2 da Gilberto Casucci e per Emanuele Papa battuto da Giulio Casucci 5-7 6- 6-4.

Sul 2-2 sono diventati decisivi i doppi che hanno sorriso ai padroni di casa. La coppia Natazzi-Casucci ha battuto 7-6 6-7 10-3 Vilardo e Dell’Elba, mentre Casucci e Pipitone hanno avuto la meglio per 6-1 6-3 su Pallavanti e Romano.

La sconfitta per 4-2 fa male perché dopo i primi due singolari si erano create le condizioni per fare punti. Però bisogna guardare avanti al prossimo impegno, in programma domenica 11 giugno, in un vero e proprio scontro diretto con il TC Bolzano.