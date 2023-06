Giochi Europei, Tiro a Segno: Varricchio eliminata in semifinale La sannita si è fermata ad un passo dalla finale nella specialità della pistola 25 metri.

Ai Giochi Europei di Cracovia, in Polonia, Maria Varricchio era partita benissimo. Nelle prime tre serie di tiro nella pistola 25 metri l’azzurra era settima in classifica. Il sogno di conquistare un pass Olimpico, anche se non nominale, sembrava veramente alla portata. Alla fine però, la gara, come spesso accade, può ribaltarsi da un tiro all’altro. La sannita, che nella prova a squadre aveva conquistato la medaglia di bronzo, in semifinale è stata eliminata nel ranking match.