Scherma Paralimpica, CDM: Pasquino d'argento nella spada A Varsavia la professoressa sannita chiude con due medaglie.

La trasferta polacca di Rossana Pasquino è stata più che positiva. Dopo l’oro nella prova di sciabola è arrivato l’argento nella spada. La sannita, ormai una delle veterane azzurre, si conferma così ad altissimi livelli in entrambe le specialità. Da Varsavia ha inviato un messaggio importante a tutte le rivali e soprattutto ha messo in cascina punti pesantissimi per la qualificazione alle Paralimpiadi di Parigi 2024, grande obiettivo della carriera della professoressa beneventana.

Nella prova di spada il suo percorso è iniziato con la vittoria sull’indiana Nayak per 15-3. Il successo sulla polacca Hareza 15-9 l’ha lanciata verso il turno successivo dove ha battuto l’altra polacca Rogowska per 15-10. In semifinale sfida con la cinese Kang vinta 15-9 e finale conquistata. Dopo una cavalcata simile è arrivato lo scontro con la solita thailandese Jana che aveva battuto nella sciabola. Questa volta è stata l’asiatica ad avere la meglio per 15-10 portando a casa l’oro in questa importante tappa di Coppa del Mondo.

Il bilancio finale della Pasquino, che si allena con l’Accademia Olimpica Furno dei suoi amici Dino Meglio e Francesca Boscarelli, è molto positivo. A poco più di un anno dai Giochi Paralimpici di Parigi è super competitiva e soprattutto nella sciabola ha dimostrato di poter essere vincente battendo la numero 1 del ranking internazionale.