Miwa Benevento, confermate in B Arianna e Monica Zanchiello LE due sorelle sannite faranno ancora parte della truppa guidata da coach Calandrelli.

Sorelle, sannite, bombe della pallacanestro: le Zanchiello faranno parte del team Calandrelli anche per la stagione 2023/24, che le vedrà protagoniste del campionato Miwa in serie B.

Il gioco, la grinta e la tenacia di Arianna, ala piccola, e Monica, play, hanno contribuito al raggiungimento del traguardo promozione, durante lo scorso campionato: parliamo di cestiste di spicco che, insieme alle compagne di squadra, credono e lottano non solo per il progetto Miwa, ma per dare valore alla pallacanestro femminile, in senso più ampio. Tema molto caro alla coach Valentina Calandrelli che definisce il rinnovo delle Zanchiello “un meritato riconoscimento per quel che di buono hanno fatto nel primo anno storico della femminile targata Miwa, ma anche per la coerenza e la continuazione del progetto intrapreso lo scorso anno”.

“Ci saranno anche altre beneventane, under e non” - prosegue Calandrelli - “che continueranno ad orbitare attorno alla squadra, aiutandomi a far integrare da subito le nuove arrivate, a farle entrare nel mondo Miwa e nell’ottica di gruppo, in sintonia con il mio modo di lavorare”.

Con queste premesse, la serie B femminile sarà uno spettacolo da non perdere per gli amanti dello sport e della palla a spicchi!