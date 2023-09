Scherma paralimpica, CDM sciabola: Pasquino oro in Corea del Sud La sannita ha battuto in semifinale la thailandese Jana e in finale l'ungherese Mezo.

Col Mondiale di Terni nel mirino Rossana Pasquino si è regalata un altro importante successo. Nella tappa di coppa del Mondo di scherma paralimpica nella lontana Busan, in Corea del sud, l’azzurro ha messo in fila tutte le avversarie. Da numero 2 del tabellone, la sua progressione è stata eccezionale.

Nel primo assalto battuta la polacca Pacek per 15-7. Nei quarti ha affrontato la padrona di casa, la coreana Cho battendola 15-6. Una volta entrata in zona medaglia la Professoressa ha alzato ancora di più il livello della sua prestazione battendo una grande atleta come la thailandese Jana 15-12. In finale c’è stato l’assalto che ha visto opposta l’azzurra all’ungherese Mezo, brava ad eliminare la fortissima georgiana Khetsuriani.

La Pasquino si è imposta per 15-12 confermando la sua splendida condizione psicofisica in questa che è stata la sua migliore stagione. La vittoria le ha permesso di volare anche in testa alla classifica di Coppa del Mondo di sciabola, uno splendido viatico verso il Mondiale di Terni dove arriverà da grande favorita per la corsa alle medaglie.

Per la Pasquino l’impegno in Corea del Sud non è terminato perché domani sarà in gara anche nella prova di spada dove andrà a caccia di un’altra preziosa medaglia.

Di seguito tutti i risultati della seconda giornata:

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SCIABOLA FEMMINILE B – Busan (Corea), 3 settembre 2023

Classifica (19): 1. Rossana Pasquino (ITA), 2 Boglarka Mezo (Hun), 3. Irma Khetsuriani (Geo), 3. Saysunee Jana (Tha).

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SPADA MASCHILE A – Busan (Corea), 3 settembre 2023

Classifica (36): 1. Matteo Dei Rossi (ITA), 2. Luca Platania Parisi (Fra), 3. Maurice Schmidt (Ger), 3. Dariusz Pender (Pol);

Gli altri italiani: 5. Edoardo Giordan, 9. Emanuele Lambertini, 18. Matteo Betti

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SPADA MASCHILE B – Busan (Corea), 3 settembre 2023

Classifica (22): 1. Michal Dabrowski (Pol), 2. Dimitri Coutya (Gbr), 3. Johan Peter (Fra), 3. Jovane Guissone (Bra).

Gli italiani: 10. Gianmarco Paolucci, 12. Michele Massa

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA SCIABOLA FEMMINILE A – Busan (Corea), 3 settembre 2023

Classifica (28): 1. Kinga Drozdz (Pol), 2. Nino Tibilashvili (Geo), 3. Eva Andrea Hajmasi (Hun), 3. Loredana Trigilia (ITA); 10. Andreea Ionela Mogos (ITA).

Foto: Federscherma.it