Volley, B2: la Volare Benevento annuncia la schiacciatrice Martino La squadra sannita ha un roster profondamente rinnovato.

Continuano gli annunci in casa Volare Benevento. Alla corte di coach Vincenzo Feleppa arriva un’altra giocatrice importante come la schiacciatrice Federica Martino

L’atleta calca da anni i parquet della B ed ha l’esperienza giusta per fare la differenza in squadra e in campo. Le sue caratteristiche tecniche e caratteriali sono proprio tra i fattori che hanno suscitato interesse. Alle spalle ha una carriera di tutto rispetto costellata da campionati importanti portati a termine con grandi risultati.

“Federica è un’atleta che conosciamo bene -queste le parole della società- avendola spesso avuta come avversaria. Questo ha fatto si che potessimo studiarla, infatti l’abbiamo sempre notata perché si distingueva in campo sotto ogni aspetto. È un concentrato di forza, esplosività e intelligenza a cui non manca però il carattere ed è proprio quello che cercavamo per quest’anno. Ha un importante bagaglio di esperienza e questo è stato un altro importante punto a favore della sua scelta. Non vediamo l'ora di farla scendere in campo e darle tutto lo spazio che merita.”

“Sono anni che la Volare Benevento conferma di essere una grande società e non posso che essere felicissima di farne finalmente parte” ha comentato Federica Martino. “Ho avuto il piacere di giocare contro di loro parecchie volte e sono sempre rimasta colpita dalla loro grinta e soprattutto serietà. Per questo motivo quando è arrivata la loro chiamata non ho esitato un istante e ho accettato immediatamente.

Il campionato quest’anno sarà molto competitivo ma noi sicuramente daremo del filo da torcere; siamo una squadra giovane, con molta grinta, voglia di crescere e dare il nostro meglio.

Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza e dare il massimo per ripagare la fiducia riposta nei miei riguardi”.