Accademia Volley, sabato al Memorial Tagliaferro Al Palaberlinguer di Bellizzi un altro test importante.

Continua l'avvicinamento dell'Accademia Volley all'inizio della stagione. Dopo quello della scorsa settimana con l'Olimpia Volley S. Salvatore Telesino, la formazione giallorossa ha svolto un nuovo allenamento congiunto, questa volta con la Pallavolo Cerignola FG, nel corso del quale sono stati disputati quattro set di gioco. Le frazioni sono state vinte tutte dalla formazione pugliese che ha dimostrato di essere già in palla in vista della prossima stagione. Per l'Accademia, invece, dopo le buoni indicazioni con l'Olimpia, non è stata una serata entusiasmante sotto il profilo della prestazione ma si è trattato ugualmente di un passo in avanti nella ricerca dei migliori automatismi che, per una squadra nuova e giovane come quella giallorossa, richiedono fisiologicamente maggiore tempo.

La settimana dell'Accademia resta comunque ricca di impegni. Questa sera nuovo allenamento in trasferta a Bellizzi, come ogni mercoledì, e venerdì consueta tappa ad Apollosa, a causa delle difficoltà relative agli impianti di allenamento che stanno costringendo la squadra a spostarsi fuori città per poter svolgere le proprie sedute di allenamento.

Sabato pomeriggio, invece, l'Accademia concluderà la sua settimana con la partecipazione, sempre al Palaberlinguer di Bellizzi, al Memorial Enza Tagliafierro, figura storica della pallavolo salernitana sia per i suoi trascorsi come giocatrice che per l'eccellente lavoro svolto come allenatrice a livello giovanile nel corso della sua attività. Un pomeriggio molto ricco che avrà inizio a partire dalle ore 15.30 con l'accoglienza bambini e gioco volley. Evento clou del pomeriggio la gara amichevole tra Accademia e Arzano Volley, a cui farà seguito una importante testimonianza a cura dell'Associazione aBRCAdabra, la prima associazione nazionale nata per sostenere tutti i portatori di mutazioni dei geni BRCA e le loro famiglie. Per l'occasione sarà aperta una raccolta fondi per tutti coloro che vorranno sostenere liberamente la ricerca scientifica nella diagnosi precoce e cura dei tumori eredo-familiari. La manifestazione continuerà con un salotto sportivo con testimonianze di atlete ed ex atlete, di Presidenti e allenatori di società sportive e con contributi da parte delle Istituzioni locali. Chiusura di giornata affidata alla presentazione del Progetto Sport-Salute-Benessere stagione 2023/24.

Si tratta di un appuntamento molto sentito in casa giallorossa, soprattutto in considerazione del legame con l'Accademia di Chiara e Maria Tenza, entrambe figlie di Enza ed oggi legate alla società giallorossa rispettivamente come atleta ed ex atleta.

Tabellino Pallavolo Cerignola - Accademia Volley

Parziali: 25-21, 25-19, 25-18, 25-21.

Accademia: Gernone 3, Tufo (L2), De Santis, Tenza ne, Ricciardi 3, De Cristofaro (K) 3, Erra 9, Cona (L), Catapano 1, Dell'Ermo 7, Kaplenko, Kostina 3, Pastore 16. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.