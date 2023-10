Nuova stagione al via per l’ASD Paduli Volley Nello staff tecnico arriva Pippo De Gemmis.

Dopo la pausa estiva l’ASD PADULI VOLLEY 2006 ha ripreso a pieno ritmo le proprie attività ripartendo dai punti cardine della stagione precedente e inserendo diverse ed importanti novità sia in termini di organico che di iniziative.

A seguito dell’assemblea svoltasi nel mese di agosto sono stati riconfermati i vertici della società con alla guida il presidente Domenico Minicozzi e tutto il consiglio direttivo. La prima e più grande novità della stagione riguarda lo staff tecnico: si tratta di un importante tassello che arricchisce il percorso di crescita della società con un colpo messo a segno dal presidente Minicozzi che è riuscito a portare in casa del Paduli Volley l’esperienza e la competenza di Pippo De Gemmis, pilastro della pallavolo provinciale e regionale. A lui il consiglio direttivo ha affidato la direzione tecnica della Prima Divisione Maschile e del settore giovanile sia maschile che femminile. Da atleta, De Gemmis, è stato protagonista alla fine degli anni 80 del campionato di serie B con il Benevento Volley, mentre da allenatore tra i vari successi, ricordiamo la storica promozione della società beneventana Kennedy 72, in soli 4 anni, dalla Prima Divisione Femminile alla serie C1 nazionale ottenendo così il record di prima squadra della città di Benevento in un campionato

nazionale.

“Avere nello staff tecnico la supervisione di Pippo De Gemmis, con la sua competenza e decennale esperienza, è una grossa opportunità di crescita per i nostri giovani e appassionati tecnici e per i nostri atleti- ha affermato il presidente Minicozzi- Gli siamo grati per aver creduto nel nostro progetto e aver accettato il nostro invito a far parte della nostra famiglia”.

Nello staff tecnico della società, riconfermati Ida La Rocca alla guida del settore giovanile femminile e Luigi Parrella per il settore giovanile e la Prima Divisione maschile;staff tecnico arricchito dall’inserimento nell’organico di Jacopo Ferravante quale allievo allenatore per i campionati di categoria ed Erika Lombardi, responsabile dell’attività sportiva S3, coadiuvata dal neo-smart coach Nicola Messere.

La stagione agonistica vedrà l’ASD Paduli Volley impegnata in molteplici campionati: oltre alla partecipazione al circuito S3, in cui il Paduli Volley nella passata stagione si è attestato vice- campione territoriale, la società sportiva padulese parteciperà ai campionati Under 13 misto, Under 16 e Under 18 femminile, Under 15 e Under 17 maschile e Prima Divisione maschile.

La società riprende le proprie attività con una solida base di oltre 80 atleti tesserati tra settore giovanile, Prima Divisione e adulti partecipanti al corso di pallavolo a loro dedicato che costituisce la grande novità di questa stagione attraverso cui verrà data la possibilità a neofiti e non (senza alcun limite di età) di avvicinarsi al mondo della pallavolo e prendere parte ad un torneo amatoriale territoriale.

L’OPEN misto sarà veicolo anche per nuove esperienze sportive; è, infatti, in programma, per questa stagione sportiva, un percorso di avvicinamento al sitting volley al fine di rendere la società sportiva sempre più inclusiva. Tra le tante novità di quest’anno c’è anche la

partecipazione della società al Progetto Nazionale “Sport e Famiglia: una sinergia vincente” promosso dall’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al Merito Sportivo di cui il presidente Minicozzi è membro del Comitato Regionale Campania. Il progetto, sostenuto dall’ente Sport e salute e dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intende promuovere uno stile di vita sano e attivo per il benessere fisico e mentale di tutti. A tal fine sono in programma incontri pubblici, laboratori per ragazzi con specialisti e professionisti del settore.

Altro importante obiettivo raggiunto dal Paduli Volley è l’inserimento nella lista delle ASD beneficiarie del Voucher Sportivo della Regione Campania: un valido sostegno economico che permetterà a numerose famiglie padulesi di far partecipare i propri figli alle attività della società in maniera totalmente gratuita.

Sono state, poi, riconfermate le iniziative sostenute già nella stagione precedente, come l’adesione alla Giornata Mondiale dei diritti del fanciullo promossa dalle Nazioni Unite, la campagna “Sei Bello, Sei Bullo” mirata a combattere il bullismo e l’iniziativa “Christmas in Volley” attraverso cui si incentiva la partecipazione e la condivisione sportiva tra ragazzi e genitori contribuendo anche all’aiuto dei meno fortunati.

Non mancheranno i classici eventi di fine stagione come il Memorial Antonio Minicozzi in memoria dello storico primo presidente del sodalizio padulese e la Volley Summer School.