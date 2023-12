Fetta fa il fenomeno, Matheus torna Superman: il Benevento 5 espugna Giovinazzo Tre gol del neo acquisto lanciano gli stregoni nonostante i due gol subiti nella ripresa.

Il GG Team Wear Benevento 5 sbanca Giovinazzo con una spettacolosa prestazione del neo acquisto Fetta. I pugliesi sono partiti forte con Jander che si è trova al cospetto di uno spettacoloso Matheus che gli nega la gioa nel vantaggio. Quello che invece trova la squadra sannita grazie a Fetta, professione bomber, che con una conclusione sul primo parlo sblocca la sfida: Giovinazzo 0 Benevento 1.

Per Fetta è uno show, servito da Milucci, salta netto un avversario e raddoppia con una conclusione tanto semplice quanto efficace.

La risposta del Giovinazzo c’è ma Matheus torna il superman che era due stagioni fa e dice di no. Poco dopo il brasiliano si ripete su Palumbo. Dal mercato è arrivato un giocatore, che se si esibirà ancora su questi standard, potrebbe realmente far diventare i giallorossi uno squadrone. Si tratta di Fetta che gioca con la difesa avversaria e con un mancino perfetto realizza la sua tripletta.

Il 3-0 sembrerebbe chiudere la partita, ma il Benevento di questa stagione non è una sqiadra che sa chiudere la porta agli avversari. Matheus si supera ancora su Junior Silon per mandare i suoi al riposo col triplice vantaggio. In avvio di ripresa Fetta sfiora un clamoroso poker facendo tremare la trasversa, Guerra spreca sulla ribattuta. Bobadilla poco dopo non trova il gol, quello che invece realizza Silon che batte un incolpevole Matheus. Nell’ultima parte di gara Silon sfiora due volte la doppietta, poi dopo un altro incredibile intervento di Matheus, arriva il gol del 2 a 3 di Fermino. Gli ultimi tre minuti bisogna soffrire ma la squadra di Centoze riesce a portare a casa una meritatissima vittoria e tre punti utili per restare al secondo posto.