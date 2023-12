Scherma paralimpica, Coppa del Mondo: Pasquino bronzo anche nella spada In Thailandia la sannita si è concessa il bis dopo il podio nella gara di sciabola.

Rossana Pasquino si conferma a grandissimi livelli anche nelal seconda giornata di gare nella tappa di Coppa del Mondo di scherma paralimpica in corso di svolgimento a Nakhon Ratchasima in Thailandia.

Ieri la ragazza sannita era salita sul terzo gradino del podio nella prova di sciabola, identico risultato raggiunto anche oggi nella spada. Segna importante anche in vista dei Giochi Paralimpici di Parigi dove si presenterà con la possibilità di essere altamente competitiva in entrambe le specialità.

La Pasquino è salita in pedana negli ottavi di finale battendo la britannica Moore per 15-4. Nei quarti successo sulla cinese Ao con il punteggio di 15-11. La sconfitta è errivata in semifinale per mano dell’ispiratissima cinese Xiao, che dopo un match equilibrato è riuscita a capitalizzare portando a casa l’assalto per 15-13.

Da segnalare anche la buona prestazione dell’altra azzurra Julia Markowska, che si è fermata ai quarti, mentre ha chiuso al quattordicesimo posto Alessia Biagini.

Foto: Federscherma