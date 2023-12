La Smile Basket Benevento perde nettamente a Pozzuoli Troppe assenze per coach Iarriccio, sanniti spazzati via dal campo.

Sconfitta esterna per la Smile Basket Benevento che esce sconfitta dal campo di Pozzuoli con un perentorio 72-37. Partita mai in discussione che già dal primo quarto ha evidenziato una maggiore fisicità dei locali ed un approccio troppo rinunciatario da parte dei beneventani che hanno alzato bandiera bianca un po’ troppo presto, senza mai riuscire ad avere quella reazione emotiva necessaria per poter risollevare le sorti della partita.

A parziale giustificazione della società beneventana ci sono da registrare ancora le tante assenze nella formazione gialloblù che hanno sicuramente influito - non poco - sull’esito del match. Ora si guarda avanti al prossimo impegno; infatti domenica 17 dicembre ci sarà l’ultimo turno prima della sosta natalizia che vedrà i sanniti sfidare in casa la LBL Caserta.



Pick & Roll Pozzuoli 72 - Smile Basket Benevento 37

Tabellini : Cavuoto 13, Ricciardi 6, Panella S 6, Panella V 4, Zeoli 6, Cuozzo 2, Varricchio, Salerno