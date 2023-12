Volley, B2: l'Accademia strappa un punto al Cerignola Giallorosse ko al tie break dopo essere state per due volte avanti di un set.

Tie break amaro per l’Accademia Volley che ieri pomeriggio al PalaParente di Benevento è stata superata dalla Pallavolo Cerignola (FG) con il punteggio di 3-2 (25-19, 22-25, 25-19, 23-25, 15-11) nella undicesima giornata del Campionato Nazionale di Serie B2.

Nell’ultima gara del 2023 e contro la terza forza del campionato, le giallorosse giocano una buona partita, confermando i segnali di crescita delle ultime settimane e riescono a portare a casa un punto che fa soprattutto morale. Parte meglio la formazione ospite che riesce agevolmente a portare a casa la prima frazione, mentre nella seconda è l’Accademia a spuntarla nelle battute finali con un convincente finale di set. Il pareggio, tuttavia, non dà alle padrone di casa gli effetti sperati e sveglia invece Cerignola che ha vita facile riportandosi avanti 2-1 con un perentorio 25-19. La formazione foggiana sembra poter condurre in porto la gara trovandosi addirittura avanti 21-14 anche nel quarto set: l’Accademia sembrava aver gettato i remi in barca ed invece una fiammata tutta grinta e orgoglio delle padrone di casa ribalta clamorosamente un risultato che sembrava orami segnato e porta la gara al quinto set. Equilibrio in avvio fino al 6-5 Cerignola, quando una dubbia interpretazione del primo arbitro che lascia correre su un palleggio non troppo pulito di Altomonte e un cartellino rosso, quasi inspiegabile, alla panchina giallorossa indirizzano la frazione verso Cerignola. L’Accademia, nonostante tanta generosità, non riesce più a rientrare nel punteggio e finisce per soccombere 15-11. Da segnalare per le giallorosse l’esordio assoluto in B2 per Federica Mottola, proveniente dalla formazione Under 16 dell’Accademia e prodotto del vivaio giallorosso.

Si chiude così un 2023 decisamente in chiaroscuro per l’Accademia. La prima parte dell’anno, infatti, quella relativa alla scorsa stagione, è da considerarsi positiva visto il raggiungimento della salvezza, maturato soprattutto dopo un girone di ritorno esaltante, soprattutto in casa, dove l’Accademia era rimasta imbattuta. Bottino completamente amaro invece nella seconda parte di stagione: il penultimo posto nel campionato in corso, con una sola vittoria nelle undici gare disputate, lasciano presagire ad un prosieguo di stagione molto complicato: servirà davvero un’impresa per venir fuori dalla zona salvezza e raddrizzare un campionato finora deludente.

Parziali: 19-25, 25-22, 19-25, 25-23, 11-15.

Accademia: Gernone 1, Tufo (L2), De Santis, Tenza, Ricciardi ne, De Cristofaro (K) 11, Erra 18, Cona (L1) ne, Diago Silva 24, Catapano 8, Dell’Ermo 10, Mottola, Nibali ne, Ingaldi ne. All. V. Ruscello, Vice All. A. Cioffi.

Cerignola: Altomonte (K) 5, Gervasi 19, Tarantini 3, Adorni (L), Raffaele ne, Pucci 1, Pettinari 14, Colucci, Simeone ne, Napolitano ne, Ba 13, Russo ne, Martinelli 16. All. F. Sgarbi.