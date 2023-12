Il Città di Melilli rifila un poker al GG Team Wear Benevento 5 Giallorossi sconfitti 4-0, sabato 30 c'è l'occasione del riscatto nel big match con la capolista.

La lunga trasferta siciliana nella località di Melilli, in provincia di Siracusa, è stata maledetta fin dall’inizio per il GG Team Wear Benevento 5. Le squalifiche di grossi calibri come De Crescenzo, Milucci e Arvonio hanno fatto la differenza. La squadra di Centonze ha subito al 6’ il primo gol ad opera di Bocci, letale il taglio del numero 10 non seguito da Fetta con capitan Botta, al rientro, che giustamente attendeva il suo uomo sul lato debole. Una rete che ha incanalato una partita dove i sanniti hanno colpito tre legni senza contare un episodio dubbio che poteva cambiare il match.

Nella ripresa i siciliani hanno sfruttato al meglio le occasioni chiudendo la partita prima con la rete di Gianino, ben servito dall’ex Vega, poi con quella di Ique dopo una triangolazione risultata perfetta grazie alla pressione sbagliata della compagine ospite. La ciliegina sulla torta è stata messa ancora da Gianino che sfruttando il portiere di movimento della squadra di Centonze ha messo la sfera in rete con un preciso tiro mancino dalla propria metà campo. Festa grande per i siciliani, delusione per i giallorossi.

La sconfitta ci può stare. Le assenze erano tante e la fortuna è stata poca. Fetta deve ancora entrare nei meccanismi e capitano Botta non è al 100% della condizione. Il primato è distante appena tre punti e all’orizzonte, sabato 30 dicembre, c’è lo scontro diretto da giocare al Palatedeschi proprio contro la capolista Vitulano Drugstore Manfredonia. Un match che dirà quale sarà il vero obiettivo del Benevento 5. Chi a settembre parlava di salvezza tranquilla è stato praticamente già accontentato.

CITTA' DI MELILLI - BENEVENTO 4-0 (1-0 p.t.)

CITTA' DI MELILLI: Dovara, Vega, Ique, Gianino, Failla, Lucifora, Andolina, Cutrali, Rizzo, Netti, Bocci, Spampinato All. Mittelman

BENEVENTO: Matheus, Botta, Malouk Imparato, Bobadilla, Lepre, Parisi, Fetta, Guerra, Matera, Avventurato, Ciullo All. Centonze

MARCATORI: 6'20'' p.t. Bocci (C), 11'26'' s.t. Gianino (C), 16'07'' Ique (C), 19'30'' Gianino (C)

AMMONITI: Bobadilla (B)

ARBITRI: Andrea Barilla (Cinisello Balsamo) Gianluigi Squilletti (Campobasso) CRONO: Salvatore Pagano (Catania)