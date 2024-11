Benevento 5, sconfitta in casa della Meta Catania I giallorossi cadono contro i campioni d'Italia

Il GG Team Wear Benevento cade in casa dei campioni d'Italia della Meta Catania. Gli uomini di Centonze passano in vantaggio ma poi subiscono la rimonta etnea: al PalaCatania termina 8-1.

Luberto esordisce da titolare tra i pali con Xitao, Ramon, Colletta e De Crescenzo a completare lo starting five iniziale. Al primo squillo il Benevento passa in vantaggio: Ramon scappa via e batte Siqueira in uscita. Poco dopo occasione per il raddoppio: Siqueira dice no ancora a Ramon. Il muro e la gioia giallorossa dura cinque minuti: Arillo, sul suggerimento di Musumeci, impatta il punteggio. Al tramonto del decimo minuto, la Meta Catania completa la rimonta: errore di De Crescenzo, ne approfitta Dian Luka che trafigge Luberto per il 2-1. La squadra di Juanra accelera e trova anche il doppio vantaggio ancora con Arillo, che sigla la sua doppietta personale. Sul finire del primo tempo viene punito un fallo di Stigliano su Turmena in area di rigore e il brasiliano trasforma il penalty che manda le compagini al riposo sul 4-1.

Ad inizio ripresa la Meta Catania prima colpisce il palo di Dian Luka e poi trova il 5-1 con un pregevole lob di Salamone. Dian Luka griffa il 6-1, approfittando ancora di un errore della retroguardia del Benevento. Gli ospiti sfiorano il 6-2 con De Crescenzo, salvataggio di Bocao sulla linea. Nel finale le reti di Musumeci e Podda fissano il risultato sull'8-1 definitivo in favore dei padroni di casa.

Archiviare la sconfitta in terra siciliana e ripartire. Domenica 1 dicembre sfida cruciale al PalaTedeschi con la Pirossigeno Cosenza per l'ottava giornata di campionato. il match andrà in diretta su Sky Sport.

Il tabellino

META CATANIA – BENEVENTO 8-1 (4-1)

Meta Catania Bricocity: 28 Siqueira, 5 Silvestri, 22 C. Musumeci, 17 Turmena, 10 Arillo. a disposizione: 18 Timm, 2 Podda, 14 Bocao, 3 Anas, 7 Dian Luka, 8 Salamone. All. Juanra Calvo.

BENEVENTO 5: 1 Dias Rocha, 5 Bueno Ardite, 6 De Crescenzo, 7 Stigliano, 8 Xitão, 9 Botta, 12 Luberto, 20 Guerra, 21 Pastore, 32 Ciullo, 77 Colletta, 93 Suazo. All: Centonze Andrea

Marcatori: Ramon (B), Arillo (M), Dian Luka (M), Arillo (M), rig Turmena (M). Salamone al 1′ s.t. , Dian Luka (M), Podda (M), Musumeci.