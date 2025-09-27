Benevento 5, esordio vincente contro il Cus Molise I giallorossi di Scarpitti si sono imposti con il punteggio di 4-2

Debutto vincente per il GG Team Wear Benevento 5. Gli uomini di mister Scarpitti superano un ottimo CLN Cus Molise e conquistano i primi tre punti stagionali. Decisive le doppiette di Renoldi e Caruso: al PalaTedeschi termina 4-2. Ancora una volta il Benevento si conferma la bestia nera dei molisani: quinta vittoria in cinque sfide.

IL MATCH – Con la rosa quasi al completo (assente solo Pozzo per infortunio), Scarpitti parte con Montefalcone tra i pali e il quartetto Rafinha, Volonnino, Renoldi e Caruso. La prima occasione è però degli ospiti, con Joazinho che sfiora il palo. Al 3’ il Benevento sblocca la gara: Caruso recupera palla e lancia Volonnino, assist perfetto per Renoldi che insacca l’1-0. I giallorossi sfiorano subito il raddoppio con De Crescenzo e Abdala, ma al 9’ il Cus pareggia con Soto, bravo a finalizzare una giocata di Joazinho. La reazione sannita è immediata e prima dell’intervallo Renoldi firma la doppietta personale sfruttando l’assist dell’ex Luquinhas: 2-1 all'intervallo.

RIPRESA DECISIVA – Nella seconda frazione il ritmo resta alto: Rafinha sfiora il 3-1, Montefalcone è reattivo sull’ex Kullani e Luquinhas spreca da buona posizione. Vinicius tiene in partita il Cus con tre interventi decisivi su Caruso e Abdala, mentre Palmegiani costruisce l’occasione più pericolosa per gli ospiti, fermata ancora da Montefalcone e sprecata poi dal numero tredici in maglia bianca. Poi, in un minuto, il Benevento chiude i giochi: al 33’ Caruso trasforma l’assist di De Crescenzo, al 34’ firma la doppietta su corner di Renoldi. Nel finale Soto accorcia per il 4-2 finale.

POST-GARA – Soddisfatto mister Scarpitti: “Le prime partite nascondono sempre delle insidie, e il Cus Molise è una squadra di valore. La vittoria è meritata, ma dobbiamo correggere certi errori come quello che ha portato al 4-2. Era fondamentale iniziare con i tre punti.” Match da protagonista per Vitor Renoldi: “Era importante partire vincendo. Sono felice per i due gol e per l’assist: mi trovo bene qui e vogliamo continuare su questa strada.”

Il tabellino

GG Team Wear Benevento 5-Laborvetro CLN Cus Molise 4-2 (2-1 pt)

GG Team Wear Benevento 5: Montefalcone, Rafinha, Renoldi, Volonnino, Caruso, Mellone, De Crescenzo (K), Abdala, De Figlio, Zonta, Follo, Luquinhas. All. Scarpitti.

CLN Cus Molise: Vinicius, Soto, Joazinho, Palmegiani, Kullani, Ibero, Ferrara, Di Nunzio, Di Stefano (K), Di Lisio, Mantuano, Ferroni. All. Sanginario.

Arbitri: Amedeo Lacalamita (Bari), Antonio Nappo (Ercolano). Crono: Federica Grasso (Caserta)

Marcatori: 2’30’’ Renoldi (B), 8’59’’ Soto (C), 16’55’’ Renoldi (B), 32’43 Caruso (B), 33’30 Caruso (B), 36’30’’ Soto (C).

Ammoniti: Caruso (B), Di Stefano, Kullani, Joazinho, Palmegiani (C).