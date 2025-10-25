Benevento 5, altro successo contro l'Italpol al PalaTedeschi I giallorossi hanno conquistato la quinta vittoria consecutiva

Il GG Team Wear Benevento 5 inanella la quinta vittoria in altrettanti incontri e continua a guidare il girone B di A2 élite. Al PalaTedeschi i giallorossi rispondono all'immediato vantaggio dell'Italpol con Morgade grazie a Luquinhas prima del duplice fischio, poi grazie a Rafinha a 21" dal termine e dopo aver colpito ben tre legni nel corso della gara. Il risultato recita 2-1. Martedì sfida interna alla Feldi Eboli per i trentaduesimi di Coppa Divisione, sabato prossimo la trasferta sul campo del Sulmona nella sesta di campionato.

BOTTA E RISPOSTA - Coach Scarpitti deve fare a meno ancora di Volonnino e sceglie Montefalcone, Rafinha, Renoldi, Abdala e Caruso nel quintetto di partenza. Dall'altra parte assente Pizzoli, mentre Frigerio ha salutato la capitale. Il vantaggio ospite è fulmineo, Morgade sembra allargarsi troppo in banda sinistra ma è bravissimo a sfoderare un diagonale mortifero per l'estremo difensore locale. Basile si oppone al tentativo ravvicinato di De Crescenzo a seguito di una carambola, break di Luquinhas e botta che si stampa sul palo. Il portiere dei laziali si allunga in spaccata sul tiro di Abdala. Corner del capitano, la volée di Caruso scheggia la traversa. Il solito numero 10 ex Sala e Futura ad impensierire Montefalcone sull'altro fronte. Il Benevento perviene al pari: Abdala e Luquinhas duettano, la conclusione di Magia smorzata sulla linea da Pezzin ma lo stesso Luquinhas è lesto a ribadire in rete l'1-1 con cui si va al riposo.

TRE PUNTI SUL GONG - Nella ripresa salvataggio sulla linea su botta sicura di Caruso, Vizonan non trova il bersaglio grosso davanti a Montefalcone. Il suo omologo Basile nega la gioia a Gonzalo Abdala, si fa vedere pure Zonta ma è il solito Caruso ad iscriversi al tabellino della troppa precisione con il secondo palo del match. Il numero uno giallorosso sbarra ancora la strada all'ex Samp Vizonan, successivamente Rafinha comincia a scaldarsi impegnando il portiere avversario, non prima di due chance per Caruso e Zonta. Con Abdala quinto di movimento l'ex giocatore di Rieti ed Olimpus trova il jolly da fuori col destro a incrociare, regalando il successo ai suoi a 21" dal triplice fischio.

SALA STAMPA - "Sapevamo fosse complicata, loro hanno molta qualità e calcettisti d'esperienza - le parole del match winner. - Bravi nonostante lo svantaggio ad avere pazienza e continuare a giocare. Il mio gol ci ha premiato, sono tre punti importanti anche perché all'inizio abbiamo sopportato la loro pressione e poi sfruttato al meglio il power play".

Il tabellino

GG Team Wear Benevento 5-Italpol 2-1 (1-1 p.t.)

GG Team Wear Benevento 5: Montefalcone, Rafinha, Renoldi, Abdala, Caruso, Pozzo, Zonta, Luquinhas, De Crescenzo (K), De Figlio, Del Grosso, Follo. All. Scarpitti.

Italpol: Basile, Del Ferraro, Morgade, Paulinho, Vizonan, Gravina, Achilli, Stoccada, Ippoliti, Pezzin, Fiorini, Anoosh. All. Ranieri.

Marcatori: 00'59'' Morgade (I), 18'58'' Luquinhas (B), 39'39'' Rafinha (B)

Arbitri: Gianluca Rutolo (Chieti), Vincenzo Buzzacchino (Taranto). Crono: Federica Grasso (Caserta)

Ammoniti: nessuno.