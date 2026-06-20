Benevento 5, Collarile: "Lavoriamo per la Serie A. E sul PalaTedeschi..." "A breve un incontro con la provincia per definire la questione dell'impianto cittadino"

Il Benevento 5 sta ponendo le basi della nuova stagione che vedrà i colori giallorossi affrontare il massimo campionato italiano. Il dirigente Antonio Collarile ha fatto il punto della situazione, in un momento molto importante in vista dell'annata che è alle porte: "La fine della stagione porta con sé le ultime decisioni. Ci sono stati alcuni addii legati al salto di categoria e la società ha fatto scelte diverse, forte dell'esperienza maturata nella precedente avventura in Serie A. In questa fase abbiamo definito le uscite, salutando ragazzi che hanno dato tantissimo alla causa e che hanno contribuito a conquistare uno storico double. Penso a Renoldi, Pozzo e Luquinhas, che salutiamo con non poco dispiacere, così come a Zonta e Abdala. Sul fronte mercato, abbiamo già chiuso alcuni colpi, mentre altre trattative sono in fase di definizione. Ora attendiamo un incontro con la Provincia per affrontare la questione del PalaTedeschi. Ci auguriamo che ci sia la giusta attenzione nei confronti del Benevento 5, soprattutto in vista del campionato che andremo a disputare. È fondamentale garantire una maggiore cura e una gestione più attenta della struttura, che rappresenta un vero fiore all'occhiello per il territorio. Riteniamo che debba essere riservata particolare attenzione alle società impegnate nei campionati nazionali, anche attraverso una programmazione che consenta di destinare le altre discipline ad impianti alternativi, favorendo comunque la pratica sportiva di tutti che è fondamentale. Il palazzetto necessita inoltre di interventi di manutenzione e di una vigilanza costante. Un utilizzo non corretto della struttura rischia, infatti, di penalizzare una società come la nostra che ha bisogno di rispettare precisi parametri per ottenere e mantenere l'omologazione richiesta dalla Serie A".