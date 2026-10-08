Il Benevento 5 sfida la Roma. Lamas: "Vogliamo conquistare i tre punti" Vigilia del match contro i capitoli, in programma al PalaCesaroni di Genzano

Trasferta nella Capitale per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di mister Scarpitti, domani alle 20.30, sarà ospite della Roma 1927 al PalaCesaroni di Genzano. La partita sarà trasmessa in simultanea sul canale YouTube della Divisione Calcio a cinque e sulla piattaforma FutsalTV.it. Gli arbitri dell'incontro saranno Ugo Ciccarelli (Napoli) e Davide Copat (Pordenone), mentre il cronometrista sarà Angelo Bottini (Roma 1).

LAMAS - La vigilia di Nicolàs Lamas: "Il risultato contro il Napoli è stato troppo severo – dice –. La squadra ha fatto una grande prestazione, come aveva fatto anche nella partita precedente contro la L84, ma noi siamo ambiziosi e sappiamo che le buone prestazioni non bastano: dobbiamo anche vincere. Il gruppo è unito, la verità è che gli allenamenti sono molto intensi e combattuti, a volte sembra più una partita che un allenamento, quindi ci prepariamo bene per domani per affrontare la Roma. Personalmente sto migliorando, conoscendo i compagni e la società, e siamo tutti in crescita. A ogni partita e a ogni allenamento ci conosciamo un pochettino di più e sicuramente faremo bene. La Roma? Sarà una gara difficile perché sicuramente loro avranno qualcosa in più dopo il brutto risultato che hanno registrato a Catania, ma anche noi abbiamo le nostre motivazioni perché vogliamo tornare a vincere. Sarà quindi una partita molto equilibrata, nella quale sicuramente entrambe le squadre vorranno conquistare i tre punti".