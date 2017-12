Nel week end a Benevento il Trofeo Miwa Energia La seconda edizione vedrà ai nastri di partenza Cestistica, Maddaloni, Airola e Santa Maria a Vico

E' tutto pronto per il secondo trofeo “Miwa Energia” che venerdì 29 e sabato 30 dicembre animerà il Pala Parente. A parteciparvi, oltre alla Miwa Energia Cestistica Benevento allenata da Bruno Annecchiarico, saranno Santa Maria a Vico, Maddaloni e Airola. “L'appuntamento sarà utile a non staccare del tutto la spina con il campionato per evitare contraccolpi alla ripresa delle ostilità”, ha dichiarato coach Annecchiarico a due giorni dalla prima palla a due.

“Affronteremo squadre di un certo livello, molto dotate dal punto di vista tecnico, tattico e sul piano dell'agonismo. Avremo il piacere di ospitare il Santa Maria a Vico, protagonista nell'altro girone di serie D, l'Airola, degno avversario nel nostro raggruppamento, e il temibile Maddaloni che sta ben figurando in serie C Silver. Agli appassionati dico di non perdersi questo appuntamento perché ci sarà davvero da divertirsi. E' chiaro che lo scopo principale è quello di tenersi in forma per il campionato, ma nel basket amichevoli vere e proprie non esistono e tutti scenderemo in campo per vincere”.

Il programma prevede le due semifinali da giocare nella giornata di venerdì (Santa Maria a Vico-Maddaloni alle ore 18 e Miwa Benevento-Airola alle ore 20) e le due finali il giorno successivo (alle 17.30 la finale per il terzo e quarto posto e alle 19.30 la finalissima). A seguire ci sarà la premiazione.

Cordoglio – Intanto il presidente Antonio D'Anna ha voluto esprimere sentito cordoglio, a nome di tutta la società, per la scomparsa di Gianfranco Moleti, medico sociale della Cestistica Benevento nella stagione della promozione dalla D alla C: “Una notizia triste, siamo vicini alla famiglia Moleti in questo momento di grande dolore. Ricordiamo la figura di Gianfranco con affetto e calore, un vero esempio per tutti noi”.