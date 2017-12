Trofeo Miwa Energia: vince Maddaloni, terza la Cestistica In finale i casertani hanno sconfitto un tenace Airola

Si è conclusa la due giorni di torneo al Pala Parente per il secondo trofeo Miwa Energia. Il successo è andato al San Michele di Maddaloni che ha sconfitto nella finalissima l'Airola con il punteggio di 90-62 dopo aver battuto il Santa Maria a Vico in semifinale nella serata di venerdì. Nella finale per il terzo e quarto posto, invece, ad imporsi è stata la Cestistica Benevento che ha messo ko proprio il Santa Maria a Vico sul risultato di 103-71 riscattandosi dopo il ko in semifinale con Airola.



Finale 1° e 2° posto:



San Michele Maddaloni - Airola 90-62

Partita quasi mai in discussione con i casertani che hanno confermato la categoria superiore rispetto a tutto il lotto delle altre partecipanti al torneo, mettendo in mostra un ottimo gioco e sopratutto molti atleti di prospettiva. Al termine della gara la premiazione delle due squadre e dei rispettivi coach da parte del dell'amministratore delegato di Miwa Energia, Michele Zullo, e del presidente Fip Campania, Manfredo Fucile con la consegna dei premi ai due migliori giocatori del torneo, Carmine Moccia (miglior giocatore assoluto) e Antonio Cioppa (miglior giovane).



Finale 3° e 4° posto:



Cestistica Benevento - S. Maria a Vico 103-71

Gara equilibrata nei primi due quarti con la squadra sannita che prende il largo nella ripresa grazie alle ottime prove realizzative di capitan Iarriccio (19 punti) e dei due pivot Cavallaro (20) e Romano (18), coach Annecchiarico ha sfruttato l'assenza di Cavalluzzo per concedere molti minuti ai due giovani Liparulo e Spagnuolo che hanno ripagato con una prestazione più che positiva. Al termine della gara il presidente della Fip Campania Manfredo Fucile e l'amministratore delegato di Miwa Energia Michele Zullo hanno premiato la squadra del S. Maria a Vico, quarta classificata, ed il coach Ciro Morgillo.



La Cestistica Benevento ringrazia il Comitato Regionale Campania della FIP, in particolar modo il presidente regionale Manfredo Fucile, il responsabile FIP della provincia di Benevento Domenico Consolazio, gli arbitri e gli ufficiali al tavolo che hanno consentito lo svolgimento della manifestazione.

Il campionato di serie D riprenderà per la Miwa Energia Cestistica Benevento domenica 7 gennaio con la sfida in programma al Pala Parente contro la Virtus Curti Caserta.