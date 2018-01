Miwa Benevento, il 2018 inizia con una vittoria e il primato La squadra sannita è prima con la Pallacanestro Salerno

Esame Curti superato per la Miwa Energia Cestistica Benevento che non fallisce l'appuntamento con la prima gara dell'anno al Pala Parente e si impone sul punteggio di 73-52. Gara dominata dal primo all'ultimo minuto dai giallorossi che alla sirena hanno potuto vantare ben quattro elementi in doppia cifra (Cavalluzzo, Cavallaro, Iarriccio e Marino). Hanno funzionato bene i meccanismi difensivi tanto cari a Bruno Annecchiarico, che temeva particolarmente la gara del rientro dalle festività natalizie. La risposta è stata invece delle migliori e a testimoniarlo sono le ottime percentuali al tiro e i parziali di ciascun periodo di gioco.

“Devo dire che abbiamo fatto meglio di quanto mi aspettassi – ha dichiarato il tecnico a fine gara -; la squadra ha risposto bene mettendo anche da parte l'influenza e gli acciacchi che purtroppo si è portata dietro nelle ultime settimane. Alla vigilia avevo detto che avevo un po' di timore nei confronti di questo debutto nel nuovo anno, ma possiamo definire superato l'ostacolo. Vedo segnali di mentalità vincente e questo è ciò che più mi interessa. Nello spogliatoio c'è il sentore chiaro che il progetto della Miwa è di quelli importanti e tutti sono dunque spronati a dare il massimo”

Il prossimo match vedrà impegnati i sanniti contro Secondigliano, nuovamente al Pala Parente domenica 14 gennaio alle ore 18: “Gli avversari vanno sempre affrontati al massimo, anche quando stazionano nelle aprti basse della classifica. Poi giocheremo a Marigliano, su un campo difficile e contro un team esperto. In questi giorni spero di recuperare pienamente D'Aronzo, la settimana inizierà con due giorni di meritato riposo”.

Il Tabellino

Miwa Energia Cestistica Benevento – Virtus Curti 73-52 (16-9/18-15/15-13/24-15)

Miwa Energia: Cavalluzzo 17, Cavallaro 16, Iarriccio 13, Marino 11, Romano 9, Spagnuolo 4, Tulimiero 3, De Martino, Liparulo, Bosco 0



Virtus Curti: De Rosa 15, Merola 13, Busico 9, Argentieri 7, Longobardi 2, Pieri 2, Guerriero 2, Violante 2, Di Lorenzo, Cappabianca n.e.



La classifica vede ancora la Miwa Energia Cestistica Benevento al comando con la Pallacanestro Salerno a quota 24 punti. Chiudono Cab Solofra e Potenza a quota 2.

La classifica completa:

Pallacanestro Salerno 24

Miwa Energia Benevento 24

Basket Saviano 20

Cava dei Tirreni 20

Marigliano 18

Caudium Airola 18

Virtus Curti 16

Basket Parete 14

Cestistica Ischia 12

Roccarainola 10

Hippo Basket Salerno 10

Sporting Ercolano 8

Virtus Scafati 6

Secondigliano 4

BasilicataSport Potenza 2

Cab Solofra 2